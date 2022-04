Župan Granade napovedal vojno brezplačnim tapasom

Granado je zajela burna razprava, ki seka v jedro španske tradicije. Župan Paco Cuenca je namreč brezplačnim tapasom, ki jih v tem španskem mestu pogosto ponujajo ob naročilu alkoholne pijače, napovedal vojno, poroča The Guardian. Da mestni svet ne bo nikoli več promoviral brezplačnih tapasov, je bil jasen Cuenca.

"Za tapase je treba plačati, saj da gre za tradicionalno špansko kulinariko. To je tisto, kar vodi do dobičkonosnosti in ustvarja stabilna delovna mesta," je dejal. Opozoril je tudi na ekonomijo in plačevanje tapasov opisal kot sredstvo za krepitev gostinske industrije in spodbujanje lokalnega pogleda na vrhunsko gastronomijo, ki na leto v Španijo privabi na milijone turistov.

Njegove besede so hitro zakrožile med mestnimi lokali in turističnimi vodniki. Gayle Mackie, ki že 16 let organizira 'tapas izlete' po mestu, je dejala, da informacijo o županovih besedah prejme vsaj 10-krat na dan. "Za Granadčane so tapasi sveti. Ta jed je zakoreninjena v njihov življenjski slog," je dejala.