Župan Hvara: Snov je hlapljiva, ekološke posledice ne bodo tako katastrofalne

Na Hvaru so dan po izlitju dizelskega goriva v morje sporočili, da je "situacija pod nadzorom". Po informacijah strokovnih služb gre namreč za hlapljivo snov, ki se sčasoma razgradi, kar je zmanjšalo skrbi domačinov. Vso odgovornost za izlitje goriva so medtem pripisali naftni družbi Ina. Na njihovi morski bencinski črpalki v zalivu Križna luka je namreč v noči na petek prišlo do nenadnega iztekanja goriva iz rezervoarja.

Državna naftna družba na Hrvaškem Ina je sporočila, da bodo zaradi obnove pomorske bencinske črpalke Križna luka na Hvaru podaljšali delovni čas marinskih bencinskih črpalk v Vrboski in Jelsi na Hvaru, poroča Slobodna Dalmacija. Kot poroča Morski.hr, je s stare Inine morske bencinske črpalke v zalivu Križna luka v morje izteklo 17 ton dizelskega goriva, onesnaženje pa je nato seglo vse do hvarske rive, zaradi česar je to eden najhujših okoljskih incidentov v zadnjem času.

icon-expand FOTO: Net.hr

icon-expand FOTO: Net.hr

Po besedah hvarskega župana Rikarda Novaka so sicer razmere trenutno pod nadzorom, ekološke posledice pa ne bodo tako katastrofalne, kot so se sprva bali. Strokovne službe namreč ugotavljajo, da je v morje iztekla hlapljiva snov, ki se sčasoma razgradi. Slednje blaži skrbi občanov. So se pa kljub temu določene količine goriva kljub temu razširile do zaščitenih območij, kot je na primer zaliv Šćikov Bok. Tam zdaj poteka mehanski odvoz onesnaženja s črpalkami, župan pa je potrdil, da je za incident odgovorna Ina, ki je zato dolžna kriti vse stroške sanacije in nastale škode.

Kot poroča Net.hr, so na pristojnem ministrstvu včeraj sporočili, da o dogodku ne vedo ničesar. Je pa incident potrdila policija, ki je sporočila, da je v teku tudi preiskava za ugotavljanje vseh okoliščin. Na terenu so bili včeraj poleg policije, gasilcev, centra za navtiko, Odvodnje Hvar in Hrvaške službe za vodo in kanalizacijo tudi Županijski operativni center in inšpekcija za upravljanje z vodami Državnega inšpektorata Republike Hrvaške.

'Da so pozivi občanov končno uslišani, je moralo znova priti do katastrofe'

"Žal smo se znova znašli v situaciji, ko se mora zgoditi nesreča, da so pozivi in zahteve otočanov končno uslišani," so ob tem zapisali v mestu Hvar. Državljani trdijo, da trenutna situacija ne predstavlja le velikega udarca za občutljivi morski ekosistem, temveč da še dodatno zaostruje vrsto težav, ki so prisotne že leta, a jih oblasti ignorirajo.

