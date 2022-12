Župan Istanbula in Erdoganov nasprotnik obsojen na več kot dve leti zapora

Današnja razsodba pomeni, da 52-letni Ekrem Imamoglu iz opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) ne bo mogel nastopiti na predsedniških volitvah junija prihodnje leto. Imamoglu sicer velja za potencialnega izzivalca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Obtožnica je Imamogluja bremenila, da je člane vrhovnega volilnega sveta v govoru novembra 2019 označil za bedake. V njegovem uradu obtožbe zavračajo. Tožilstvo je za Imamogluja zahtevalo štiri leta zapora in prepoved političnega udejstvovanja, sodišče mu je izreklo kazen dveh let ter sedmih mesecev in pol zapora. Največja zagrožena kazen za žalitev javnega uslužbenca je sicer pet let zapora.