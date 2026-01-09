Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Župan Kijeva pozval prebivalce, naj zapustijo mesto

Kijev, 09. 01. 2026 12.47 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Poškodavana zgradba Kijev

Župan Kijeva Vitalij Kličko je tiste prebivalce, ki to lahko storijo, pozval, naj začasno zapustijo ukrajinsko prestolnico in poiščejo toploto, potem ko so ruski napadi na Kijev in okolico povzročili izpad elektrike in ogrevanja v polovici stanovanjskih stavb. Temperature v Kijevu naj bi se znižale tudi do minus osem stopinj Celzija.

Rusija je ponoči Ukrajino napadla z raketami in droni, vključno s hipersonično raketo orešnik. V Kijevu so umrli štirje ljudje, vključno z zdravnikom med posredovanjem, še 25 je bilo ranjenih. Nekateri deli mesta so v temperaturah krepko pod ničlo ostali brez elektrike, ogrevanja ali vode.

"Polovica kijevskih stanovanjskih blokov – skoraj 6000 – je trenutno brez ogrevanja zaradi škode na kritični infrastrukturi prestolnice, ki jo je povzročil obsežen sovražnikov napad," je na družbenih medijih zapisal Vitalij Kličko.

Vitalij Kličko
Vitalij Kličko
FOTO: Profimedia

"Pozivam tudi prebivalce prestolnice, ki imajo možnost začasno zapustiti mesto in se preseliti v kraje z alternativnimi viri energije in toplote, naj to storijo," je še dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih sporočil, da je bilo v Kijevu poškodovanih 20 stanovanjskih stavb, kot tudi veleposlaništvo Katarja in pozval k jasnemu odzivu sveta.

V obsežnih napadih je Rusija z raketo orešnik, ki lahko nosi jedrsko bojno glavo, poškodovala tudi kritično infrastrukturo v zahodnem mestu Lvov. Ruski vojaški blogerji so danes poročali, da naj bi bila raketa uporabljena za zadetek velikega skladišča plina v regiji Lvov.

Preberi še Rusi nad Lviv poslali orešnika: 'To je maščevanje za napad na rezidenco'

Rusko obrambno ministrstvo je pred tem potrdilo napad z raketo orešnik, vendar ni podalo podrobnosti o napadih. Po navedbah ministrstva naj bi šlo za odgovor na decembrski ukrajinski napad z droni na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga Ukrajina zanika.

Ruske sile so sicer ponoči na Ukrajino skupaj izstrelile 36 raket in 242 dronov, so sporočile ukrajinske zračne sile. Ukrajina je sestrelila 226 dronov in 18 raket.

Kijev Vitalij Kličko ruski napadi ogrevanje izpad

EU po 25 letih odobrila trgovinski sporazum z Mercosurjem

bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445