Župan Kijeva pozval prebivalce, naj zapustijo mesto

Rusija je ponoči Ukrajino napadla z raketami in droni, vključno s hipersonično raketo orešnik. V Kijevu so umrli štirje ljudje, vključno z zdravnikom med posredovanjem, še 25 je bilo ranjenih. Nekateri deli mesta so v temperaturah krepko pod ničlo ostali brez elektrike, ogrevanja ali vode. "Polovica kijevskih stanovanjskih blokov – skoraj 6000 – je trenutno brez ogrevanja zaradi škode na kritični infrastrukturi prestolnice, ki jo je povzročil obsežen sovražnikov napad," je na družbenih medijih zapisal Vitalij Kličko.

"Pozivam tudi prebivalce prestolnice, ki imajo možnost začasno zapustiti mesto in se preseliti v kraje z alternativnimi viri energije in toplote, naj to storijo," je še dodal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih sporočil, da je bilo v Kijevu poškodovanih 20 stanovanjskih stavb, kot tudi veleposlaništvo Katarja in pozval k jasnemu odzivu sveta. V obsežnih napadih je Rusija z raketo orešnik, ki lahko nosi jedrsko bojno glavo, poškodovala tudi kritično infrastrukturo v zahodnem mestu Lvov. Ruski vojaški blogerji so danes poročali, da naj bi bila raketa uporabljena za zadetek velikega skladišča plina v regiji Lvov.