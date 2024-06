Župan Lvova: Vsak dan položim cvetje v krsto in nekomu izrečem sožalje

Medtem ko vzhod države gori, Lvov, največje mesto na zahodu Ukrajine, le 70 kilometrov oddaljeno od meje s Poljsko, velja za zatočišče notranje razseljenih ljudi in sprejemni center za humanitarne delavce, novinarje in diplomate, ki si prizadevajo obrniti tok vojne. Priljubljena turistična destinacija in kulturna prestolnica države s srednjeveškim jedrom, ki je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine, je v dveh letih in pol vojne postala simbol odpora – in preživetja. " Želimo biti za zgled drugim mestom, ki jih pretresa vojna, tako doma kot po svetu ," pravi župan Lvova Andrij Sadovji , ki verjame, da se bo ta morija enkrat končala. Da bo zmagala Ukrajina. In da zmaga Ukrajine pomeni tudi zmago Slovenije, Evrope in demokracije. Z njim smo se pogovarjali pred dnevi, ko je obiskal Slovenijo.

Lvov je precej oddaljen od bojišč in ni pogosto tarča direktnih napadov, ga je pa ruska invazija na Ukrajino kljub temu spremenila. Kako?

30.000 mojih mož je na bojišču. Lvov pa je postal veliko humanitarno središče. Vsak dan sprejemamo ranjence – tako civiliste z vojnimi travmami kot ranjene ukrajinske vojake – in vsak dan razmišljam o tem, kam naj jih namestim. Imamo mestno bolnišnico z 200.000 kvadratnimi metri in 3000 posteljami. Prav vse so polne. Zato smo se lotili projekta Unbroken (Nezlomljivi, op. a.), v središču katerega je Nacionalni rehabilitacijski center. Ta ranjencem zagotavlja kirurgijo, začasno in trajno protetiko, psihološko, fizično in socialno rehabilitacijo, pa tudi namestitev in reintegracijo. Te možnosti imamo, ker je Lvov varnejši, naše izkušnje pa želimo širiti tudi v druga ukrajinska mesta in mesta po svetu. Smo hitri, kreativni in sprejemamo pametne odločitve.

Že takoj ob začetku invazije se je vaše mesto hitro organiziralo – zaščitili ste dragoceno kulturno dediščino in pomembne stavbe, prebivalci so se angažirali in na ceste postavili barikade, takoj ste vzpostavili medijsko središče, humanitarno skladišče ... Kako pa je zdaj? Kako so se ljudje prilagodili na življenje v vojni?

Če primerjate življenje v Ljubljani in Lvovu, je situacija zelo podobna – ulice so živahne, restavracije so odprte, študenti so na univerzah, proizvodnja teče ... Veliko podjetij z vzhoda je svoje obrate preselilo k nam in vsak dan povečujemo svoj gospodarski potencial. Le od časa do časa zaslišimo sirene. Ruska vojska nas napada z raketami in droni, pred katerimi se skrijemo v zaklonišča.

Ljudje torej vsak dan živijo v strahu pred napadi?

Seveda. To je zelo težko obdobje za nas. Takoj po covidu je nastopila ruska invazija, ki je spremenila moje življenje in življenje mojih someščanov. Vsak dan imamo nov pogreb. Vsak dan položim cvetje v krsto in izrazim sožalje družinam, ki so izgubile svoje ljubljene. Govorim z majhnimi otroki, ki so se morali posloviti od očeta, brata. Zelo je težko.

Vsaka družina torej bije svojo bitko. Kateri pa so trenutno največji izzivi, s katerimi se sooča mesto?

Predvsem z vprašanjem, kako naj pomagamo ukrajinski vojski. V ta namen dajemo denar iz mestnega proračuna – deset odstotkov. Vsak teden kupujemo različno vojaško opremo in jo pošiljamo na fronto. Vsaka družina v mojem mestu je na prvo bojno linijo poslala nekoga, ki ga ima rada. Zaščititi moram te družine. Poleg tega pomagamo notranje razseljenim osebam – 150.000 jih je. Skupaj s prebivalci Lvova to pomeni milijon ljudi.

Kako pa – z vsemi ljudmi, ki prihajajo k vam – rešujete stanovanjsko problematiko?

Po ruski invaziji je šlo skozi Lvov pet milijonov notranje razseljenih oseb. Bili so dnevi, ko jih je bilo po dva milijona na dan, predstavljajte si to! Vse družine v mojem mestu so jih sprejele in jim ponudile zavetje. Moji doma so sprejeli družino iz Zaporožja. Postali smo kot velike družine in še danes jim pomagamo. Moja žena se vsak dan dve ali tri ure ukvarja z njimi. Našla je skupino, ki poje, družijo se, občasno priredijo koncert in se skozi petje vsi, tudi tisti z vzhoda, učijo govoriti ukrajinsko. Notranje razseljene osebe so – enako kot moja mama, oče, brat – ukrajinski ljudje, ki so izgubili vse svoje imetje, morda tudi svojo prihodnost.