Župan prestolnice: Droni so zadeli več zgradb v Moskvi

Moskva, ki leži več kot 1000 kilometrov od Ukrajine, je bila od začetka vojne v Ukrajini le redko tarča napadov z droni, so pa takšni napadi postali pogostejši drugod po Rusiji.

Rusi naj bi več dronov sestrelili

Andrej Vorobjov, guverner moskovske regije, je prek Telegrama sporočil, da so med tem, ko so leteli proti Moskvi, uspeli več dronov sestrelili, poroča Reuters. Na več drugih ruskih Telegram kanalih poročajo, da so na obrobju Moskve in v njeni neposredni bližini sestrelili med štiri in deset brezpilotnih letal.

Poročil niti Reuters niti Guardian nista mogla neodvisno preveriti.