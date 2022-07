Župan Murterja v avstrijskem bordelu z občinsko kartico zapravil 1560 evrov

Župan občino vodi od leta 2016, na vprašanje Telegrama.hr o plačevanju z občinsko kartico pa je odgovoril, da se tega ne spomni in da mora naprej stopiti v stik s svojimi zaposlenimi. "Trenutno okrevam zaradi nedavne operacije ahilove tetive, zato bi prosil za razumevanje in če mi lahko omogočite rehabilitacijo v miru." je odgovoril.

Klub La Cocotte ne obratuje več, temveč so v obdobju obratovanja imeli na uradni spletni strani zapisano, da ponujajo "erotično doživetje" z neprekinjenim programom, gostje pa so lahko izbrali intimno srečanje z deset do 15 dekleti, izbiral pa si lahko med sedmimi ločenimi sobami v dveh nadstropjih.

Telegram.hr poroča, da je pridobil račune, ki dokazujejo, da je župan občine Murter-Kornati Toni Turčinov , v avstrijskem bordelu plačeval z občinsko kartico. Sredi aprila 2019 je med 1.37 in 3.38 uro zjutraj trikrat uporabil občinsko kartico v celovškem klubu La Cocotte. Dvakrat je plačal računa v znesku 600 evrov in enkrat v znesku 360 evrov, kar pomeni, da je v eni noči porabil 1560 evrov proračunskega denarja.

Ob tem je zapisal: " Kartici sem pomotoma zamešal, saj tako občinska kot zasebna kartica pripadata isti banki in v večernih urah je tako prišlo do pomote, za katero se opravičujem."

Poleg župana namesto dveh, odpotovalo še devet oseb

Nenavadno sovpadanje zneskov pa ni edina sumljiva podrobnost v utemeljitvi župana. Iz Občine Murter-Kornati so v prvem odgovoru Telegramu.hr sporočili, da naj bi se na službeno pot v Avstrijo poleg župana odpravili še direktor tamkajšnje turistične skupnosti in receptorka, toda na računu, ki ga je župan predložil kot dokaz, je zapisano, da je bila plačana nočitev za 12 ljudi. Čeprav je spletni portal že večkrat zahteval seznam dodatnih devet oseb, ki naj bi na stroške občine odšle v Avstrijo in pojasnilo, s kakšnim namenom so tja odpotovale, so dobili odgovor, da zaradi varovanja zasebnosti te informacije ne morejo razkriti.