Župan New Yorka: Položaj lahko primerjamo z vojnim stanjem

Medtem ko s Kitajske poročajo "le" o osmih novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc pred sedmimi tedni, je newyorški župan Bill DeBlasio v četrtek za mesto z osmimi milijoni prebivalcev razglasil izredne razmere, kar mu omogoča drastične ukrepe v boju proti koronavirusu, ki pa jih za zdaj še ni uvedel. Opozoril pa je, da bo hudo še nekaj mesecev in da je položaj mogoče primerjati z vojnim stanjem.

V mestu New York so doslej našteli 95 primerov okužbe z novim koronavirusom in nobene smrti, vendar pa je DeBlasio opozoril, da bodo številke kmalu poskočile in prihodnji teden pričakuje že 1000 primerov okužb. Župan podpira zasebne laboratorije v mestu, ki so začeli sami testirati ljudi na okužbo s koronavirusom, ker ne more čakati na avtorizacijo zvezne vlade v Washingtonu.

Zalaganje z živili, gledališka četrt zaprta

Dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal prepoved potovanj v ZDA za državljane držav schengenskega območja, se je malce spremenil tudi New York. DeBlasio je priznal, da se je svet čez noč postavil na glavo. Newyorčani so v četrtek napolnili trgovine in se začeli zalagati z živežem, dezinfekcijskih sredstev pa je zmanjkalo že pred dnevi.

Gledališka četrt Broadway se je v četrtek zavila v temo, guverner države Andrew Cuomo je prepovedal zbiranje več kot 500 ljudi na enem kraju, manjši objekti, kot so restavracije in lokali, pa lahko ostanejo odprti, vendar le, če bodo imeli le polovico gostov kot jim uradno omogočajo dovoljenja.

Policijske ure (še) nimajo, javni promet in šole odprte