Župan Sinja na izviru Cetine: 'Kdo vam je dal pravico, da se tukaj kopate?'

"Beda pristojnih institucij. Pristojni gospodje in gospe, tukaj ne boste," je napisal zraven videoposnetka, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku, piše net.hr. Na videoposnetku je videti župana, kako se spusti povsem do izvira, tam pa najde gručo ljudi, spremlja jih tudi pes, ki se brezskrbno kopajo oziroma namakajo v izviru. "Vprašal bom pristojne institucije in ministrico za okolje, kaj je naredila glede ohranjanja in varovanja naše dediščine in naših vrednost. Norčujejo se iz ljudi. Ljudje hodijo k izviru brez občutka," je nadaljeval Bulj.

Povedal je tudi, da je že pred dvema letoma ob izviru postavil tablo z napisom "prepovedano kopanje" in da so ga zaradi tega mnogi napadli. "Doživel sem napad mnogih ljudi, ki so verjetno po 35 letih prišli sem iz Beograda," je dejal. Pred koncem videoposnetka je še enkrat zaprosil kopalce, naj se umaknejo z izvira. "Vse bi zaprosil, da se iz spoštovanja do lokalnih prebivalcev in izvira reke, umaknejo 100 metrov stran," je opozoril.

Izvir reke Cetine FOTO: Shutterstock icon-expand