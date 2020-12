Župan Umaga napovedal ukrepe proti črnim gradnjam, lastniki večinoma Slovenci

Kot poroča zagrebškiJutranji list, lastniki omenjenih hiš in počitniških hiš nimajo dovoljenj za gradnjo. Nekateri pa naj bi na pomole in terase za sončenje celo napisali svoje številke, da do njih ne bi imel dostopa nihče drug. Nekateri so zgradili betonske dovoze iz morja za čolne.

Časnik je objavil tudi fotografije, na katerih je videti betonirane plaže, betonske stopnice za dostop do morja, dovoze, ki vodijo iz morja do garaž za čolne, kot tudi napise na terasah, kot je "Riva 185A".

Navaja pritožbe domačinov, da lastniki nanje spuščajo pse, če pridejo na plažo, jim grozijo in mečejo brisače v morje. O nekaterih incidentih je bila obveščena tudi hrvaška policija.