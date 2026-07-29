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Župana nokavtirali v središču mesta

Vis, 29. 07. 2026 13.22 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Ne.M.
Viška kavarna Biliba

Župana hrvaškega otoka Vis so napadli v kavarni v središču mesta. Neuradno naj bi spor med mestno upravo in lastniki kavarne trajal že dlje časa. Lokal naj bi za svojo teraso uporabljal več prostora, kot je dovoljeno, župan pa je v času napada lastnoročno s terase odstranjeval klopi in blazine.

Župana Visa Hrvoja Mratinića so danes okoli 9.30 fizično napadli v središču mesta, poroča hrvaški Net.hr. Po informacijah portala Slobodna Dalmacija se je incident zgodil v trenutku, ko je župan prišel odstranit klopi in blazine z gostinske terase viške kavarne Biliba. Z županom naj bi se fizično spopadel brat lastnice kavarne.

Natančne okoliščine dogodka bo ugotovila policijska preiskava, po neuradnih informacijah pa napetosti med mestno upravo in lastniki gostinskega lokala trajajo že dlje časa.

Otok Vis
Otok Vis
FOTO: Profimedia

Mesto prepovedovalo koncerte v kavarni

Odkar je Mratinić prevzel funkcijo župana, je mesto večkrat prepovedalo koncerte, ki jih je organizirala lastnica Bilibe, kar je sprožilo javne razprave in spore na družbenih omrežjih. V javnosti pa so se pojavili dvomi, ali mesto sploh lahko prepove izvedbo dogodkov, ki so bili predhodno pravilno prijavljeni.

Nekateri prebivalci Visa zatrjujejo, da težava prekoračitve dovoljenih površin ni nič novega ter da zadeva več gostinskih lokalov v mestu. Eden od sogovornikov meni, da je treba vzpostaviti red, vendar pa se mu ne zdi običajno, da župan osebno odstranjuje inventar z gostinskih teras. Drugi prebivalec Visa pa je dejal, da večina občanov podpira uvedbo reda, vendar ne na način, ki je privedel do današnjega incidenta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napadalec aretiran, župan lažje poškodovan

Splitska policija je nekaj ur po incidentu sporočila, da je pridržala 35-letnega moškega, povezanega z napadom. Dodali so, da se je napad zgodil danes zjutraj ob 7.50 v mestu Vis, kjer je bil napaden 49-letni moški, poškodovano pa je bilo tudi njegovo kolo. Po prejemu prijave so na kraj dogodka napotili reševalce nujne medicinske pomoči in policiste. Napadeni je utrpel lažje telesne poškodbe, so še sporočili iz splitske policije. Viški župan se na napad še ni odzval.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zavetnik
29. 07. 2026 14.55
Mogoče je bil Guberac na dopustu in vzdržuje formo za naslednjo tekmo
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
29. 07. 2026 14.46
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO?
Odgovori
+2
3 1
jablan
29. 07. 2026 14.50
preskoči
Odgovori
+1
1 0
palinko74
29. 07. 2026 14.46
a metka videla to v zivo je kej sporocila
Odgovori
+1
1 0
bandit1
29. 07. 2026 14.43
Iz Splita do Visa vozi trajekt 3 ure. Lahko bi ga tepli 3 ure pa ne bi nihče posredoval.
Odgovori
+3
3 0
Colgate
29. 07. 2026 14.39
Dobiti po betici na Hrvaskem pa res ni problem
Odgovori
+7
7 0
jablan
29. 07. 2026 14.50
tud v slo ne
Odgovori
+2
2 0
Dražen Marjanović
29. 07. 2026 14.34
Na Hrvaskem so pred leti vdrli v dom enega zupana ga zvezali in mucli celo noc ker je bio obtozen korupcije in ni hotel odstopit. Drugi dan je odstopu. Tako se to zakljuci
Odgovori
+4
4 0
Misika1967
29. 07. 2026 14.28
Skoda resilca.
Odgovori
+0
2 2
štrekeljc
29. 07. 2026 14.25
Albanci?
Odgovori
-1
2 3
JAZsemTI
29. 07. 2026 14.30
Kdaj si že videl, da bi imela sestra od Albanca lokal😏
Odgovori
+4
6 2
Dražen Marjanović
29. 07. 2026 14.36
V srbiji so glavni Albanci, tam jim noben nic ne more. Na Hrvaskem ne.
Odgovori
-1
1 2
Dražen Marjanović
29. 07. 2026 14.37
Lastniki bara so Milena in Ana Kovac
Odgovori
0 0
money$
29. 07. 2026 14.25
sploh ni blo v kavarni
Odgovori
0 0
Misanthrope
29. 07. 2026 14.17
Ko bi vsaj jankota en tkole joj joj
Odgovori
+3
6 3
JAZsemTI
29. 07. 2026 14.12
Šerifu bo treba procent od kšefta donirat pa bo😏
Odgovori
+2
5 3
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