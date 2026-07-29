Župana nokavtirali v središču mesta

Župana Visa Hrvoja Mratinića so danes okoli 9.30 fizično napadli v središču mesta, poroča hrvaški Net.hr. Po informacijah portala Slobodna Dalmacija se je incident zgodil v trenutku, ko je župan prišel odstranit klopi in blazine z gostinske terase viške kavarne Biliba. Z županom naj bi se fizično spopadel brat lastnice kavarne. Natančne okoliščine dogodka bo ugotovila policijska preiskava, po neuradnih informacijah pa napetosti med mestno upravo in lastniki gostinskega lokala trajajo že dlje časa.

Otok Vis FOTO: Profimedia

Mesto prepovedovalo koncerte v kavarni

Odkar je Mratinić prevzel funkcijo župana, je mesto večkrat prepovedalo koncerte, ki jih je organizirala lastnica Bilibe, kar je sprožilo javne razprave in spore na družbenih omrežjih. V javnosti pa so se pojavili dvomi, ali mesto sploh lahko prepove izvedbo dogodkov, ki so bili predhodno pravilno prijavljeni. Nekateri prebivalci Visa zatrjujejo, da težava prekoračitve dovoljenih površin ni nič novega ter da zadeva več gostinskih lokalov v mestu. Eden od sogovornikov meni, da je treba vzpostaviti red, vendar pa se mu ne zdi običajno, da župan osebno odstranjuje inventar z gostinskih teras. Drugi prebivalec Visa pa je dejal, da večina občanov podpira uvedbo reda, vendar ne na način, ki je privedel do današnjega incidenta.

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