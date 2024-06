Župana zvlekli z avtobusa in ga ustrelili

OGLAS

Salvador Villalba Flores, upokojeni kapitan mornarice, naj bi oktobra prevzel funkcijo v mestu Copala s približno 4000 prebivalci, ki leži 80 kilometrov jugovzhodno od Acapulca. A na avtocesti je dočakal bridek konec. Bil je ravno na poti v Mexico City in potoval je sam, četudi so ga ponavadi med vožnjo spremljali pripadniki nacionalne garde, ko so ga ustrelili. Flores je sedel na avtobusu in se peljal, ko se je ta ustavil na počivališču. Novoizvoljeni župan sicer ni stopil z avtobusa, vendar so vanj vstopili ljudje, ga odvlekli z avtobusa in ustrelili, poroča CBS.

Umori politikov v Mehiki niso novost. Po podatkih nevladne organizacije Data Civica je bilo lani septembra od začetka volilne kampanje ubitih več kot dva ducata političnih kandidatov. V začetku junija so v Guerreru ustrelili lokalno svetnico, ko je zapuščala svoj dom. Do njenega umora je prišlo le nekaj dni po tem, ko sta bila pred telovadnico ubita županja mesta v zahodni Mehiki in njen telesni stražar.

Prelivi krvi v Acapulcu so pogosti in mesto, ki je nekoč služilo kot luksuzni prestiž za bogate in slavne, je v zadnjem času izgubilo ves svoj čar, saj turisti vedno manj zahajajo v to nasilno mesto. V oboroženem napadu v Acapulcu je bilo le prejšnji mesec ubitih pet ljudi, tri dni pred tem pa so našli še 10 trupel.