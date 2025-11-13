Župani z jugovzhoda Slovenije o Šutarjevem zakonu s premierjem

Srečanje pri Golobu je bilo namenjeno obravnavi romske tematike in s tem povezanimi rešitvami v t. i. Šutarjevem zakonu ter nadaljevanju pogovorov, ki so jih začeli v Novem mestu, kjer je vlada občinam predstavila nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti, so po srečanju sporočili iz njegovega kabineta.

Kot je po srečanju dejal novomeški župan Gregor Macedoni, so danes predlagana določila zakona pregledali zlasti z vidika njihove izvršljivosti. "Torej, ko bo ta zakon sprejet in bo prišel v izvedbo organov na terenu, da bo takrat nedvoumen," je dejal novomeški župan. Kot je pojasnil, namreč "vsi skupaj ugotavljajo, da številne inštitucije, od centrov za socialno delo, tožilstva, sodišč, danes zakonodajo tolmačijo v najmanjši možni meri ali pa celo kršijo obstoječo zakonodajo".

Predlogi županov so šli danes predvsem v smer, da je tam, "kjer bi bilo lahko sporočilo napačno", treba kaznovati storilca že ob prvem prekršku ali kaznivem dejanju, tudi če z milejšo kaznijo. Prav tako si želijo pri ukrepih, ki imajo po predlogu začasno veljavnost, namesto obdobja te veljavnosti, ki bi bilo dve ali tri leta, zapisati notri "do ustreznega sprejetja osnovne zakonodaje". Želijo si namreč trajnejših rešitev, razumejo pa, da je začasnost vezana na ustavnopravni vidik tega zakona.

Želijo si tudi, da bi bilo čim več ukrepov, ki bi zavezovali tudi v postopkih dela Centrov za socialno delo, avtomatiziranih. "Na žalost je v zadnjih 30 letih ravno stroka iz centrov za socialno delo in ekipa ministrstva za delo vedno zagovarjala, da se mora opraviti individualna presoja primerov. Naše stališče pa je, da ko pride do kršitev pravil skupnosti ali posega v pravice nekoga drugega, mora priti do nekega avtomatizma," je dejal župan.

Ob tem je Macedoni pravnike, ki opozarjajo na vprašljivo ustavnost zakonov pozval, naj predlagajo rešitve. Je pa pohvalil vzpostavitev intenzivnega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo.

"Želimo si spremeniti slovensko družbo v delu, kjer ne deluje. Verjamem, da so to zapletena, težka vprašanja, pa vendar pričakujem, da bo tudi pravna stroka razumela, kaj so cilji. Če se bomo o ciljih poenotili, moramo iskati pot," je dodal Macedoni.

"Želel bi, da skupaj pregledamo, kaj je bilo že narejeno, predvsem pa, da se pogovorimo o zakonskih rešitvah v Šutarjevem zakonu. Morda imate še kakšno vprašanje ali pa tudi predlog za izboljšave," jim je dejal Golob, ki je dodal, da bi predloge lahko še spremenili.

Na srečanju je beseda tekla tudi o ukrepih za boljšo integracijo romske skupnosti v družbo. "Pogovorili se bomo tudi o tem, /../ da se ublažijo napetosti med prebivalstvom in romsko skupnostjo in da se romska skupnost začne čim bolj vključevati v vsakodnevno življenje," je povedal Golob.