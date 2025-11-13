Svetli način
Tujina

Župani z jugovzhoda Slovenije o Šutarjevem zakonu s premierjem

Ljubljana, 13. 11. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 29 minutami

Premier Robert Golob je popoldne, dan preden bo predlog Šutarjevega zakona začel parlamentarno pot, predvidene ukrepe prečesal z župani jugovzhodne Slovenije. Ti po prvem vtisu ocenjujejo, da gre za dober premik na področju varnostne problematike, želijo pa si, da v parlamentarni proceduri ne bo okrnjen, je dejal novomeški župan Gregor Macedoni.

Srečanje pri Golobu je bilo namenjeno obravnavi romske tematike in s tem povezanimi rešitvami v t. i. Šutarjevem zakonu ter nadaljevanju pogovorov, ki so jih začeli v Novem mestu, kjer je vlada občinam predstavila nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti, so po srečanju sporočili iz njegovega kabineta. 

Kot je po srečanju dejal novomeški župan Gregor Macedoni, so danes predlagana določila zakona pregledali zlasti z vidika njihove izvršljivosti. "Torej, ko bo ta zakon sprejet in bo prišel v izvedbo organov na terenu, da bo takrat nedvoumen," je dejal novomeški župan. Kot je pojasnil, namreč "vsi skupaj ugotavljajo, da številne inštitucije, od centrov za socialno delo, tožilstva, sodišč, danes zakonodajo tolmačijo v najmanjši možni meri ali pa celo kršijo obstoječo zakonodajo".

Predlogi županov so šli danes predvsem v smer, da je tam, "kjer bi bilo lahko sporočilo napačno", treba kaznovati storilca že ob prvem prekršku ali kaznivem dejanju, tudi če z milejšo kaznijo. Prav tako si želijo pri ukrepih, ki imajo po predlogu začasno veljavnost, namesto obdobja te veljavnosti, ki bi bilo dve ali tri leta, zapisati notri "do ustreznega sprejetja osnovne zakonodaje". Želijo si namreč trajnejših rešitev, razumejo pa, da je začasnost vezana na ustavnopravni vidik tega zakona.

Želijo si tudi, da bi bilo čim več ukrepov, ki bi zavezovali tudi v postopkih dela Centrov za socialno delo, avtomatiziranih. "Na žalost je v zadnjih 30 letih ravno stroka iz centrov za socialno delo in ekipa ministrstva za delo vedno zagovarjala, da se mora opraviti individualna presoja primerov. Naše stališče pa je, da ko pride do kršitev pravil skupnosti ali posega v pravice nekoga drugega, mora priti do nekega avtomatizma," je dejal župan.

Ob tem je Macedoni pravnike, ki opozarjajo na vprašljivo ustavnost zakonov pozval, naj predlagajo rešitve. Je pa pohvalil vzpostavitev intenzivnega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo.

"Želimo si spremeniti slovensko družbo v delu, kjer ne deluje. Verjamem, da so to zapletena, težka vprašanja, pa vendar pričakujem, da bo tudi pravna stroka razumela, kaj so cilji. Če se bomo o ciljih poenotili, moramo iskati pot," je dodal Macedoni.

"Želel bi, da skupaj pregledamo, kaj je bilo že narejeno, predvsem pa, da se pogovorimo o zakonskih rešitvah v Šutarjevem zakonu. Morda imate še kakšno vprašanje ali pa tudi predlog za izboljšave," jim je dejal Golob, ki je dodal, da bi predloge lahko še spremenili. 

Na srečanju je beseda tekla tudi o ukrepih za boljšo integracijo romske skupnosti v družbo. "Pogovorili se bomo tudi o tem, /../ da se ublažijo napetosti med prebivalstvom in romsko skupnostjo in da se romska skupnost začne čim bolj vključevati v vsakodnevno življenje," je povedal Golob. 

Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo

Ena ključnih prioritet Šutarjevega zakona je boj proti orožju in nasilju, trdi vlada. Med drugim predvideva tudi možnost vstopa Policije v stanovanje brez sodne odredbe le v primerih, ko bo zaznana uporaba orožja.

Preberi še Prostovoljna predaja orožja do 31. januarja, na voljo posebna telefonska številka

Ukrepe v Šutarjevem zakonu je vlada napovedala po napadu v Novem mestu, ki je vodil v smrt 48-letnega Novomeščana. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Robert Golob Šutarjev zakon romska skupnost varnost
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
13. 11. 2025 18.11
+1
Se ne najdejo ljudje ki verjamejo tej vladi ki ze cel mandat laze zavaja in ropa narod da financira vojno v Ukrajini in krmi ilegalce.... da o zastavi ki so jo izobesili pred parlament s katero mahajo teroristi ne piusem. Spomnite se samo kako so vsilili azilne domove ljudem zdaj pred volitvami pa se delajo svetnike. Se najvecja komedija pa je da zelijo zakon da bodo lahko vstopili v stanovanje ko bo zaznana uporaba orozja. :)Torej bo zdaj zakon da bodo vstopil v stanovanje ko bo nekdo mahal s pistolo in streljal na njih resil ves problem. Razume kdo kaj zelijo ali je to spet nek zmazek neizobrazenih jugovicev z vecernimi solami ? Mislim da tukaj ni glih neka inteligenca prisotna....
ODGOVORI
1 0
Teofil
13. 11. 2025 18.05
škiljo je še vedno eden od stebrov te vlade
ODGOVORI
0 0
Bbcc12
13. 11. 2025 18.03
+0
V združevanju je moč. Tako se sodeluje.👍🏻
ODGOVORI
2 2
Vera in Bog
13. 11. 2025 18.03
+0
Sds ima vse pod streho samo implicirat ne znajo. Takih mi ne rabimo v politiki
ODGOVORI
2 2
Bbcc12
13. 11. 2025 18.09
Zna pa SDS krast. To pa obvlada SDS.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
13. 11. 2025 18.11
Sds so manj kradli kot tile to si pa upat trdit. Ampak še zmeraj niso ok
ODGOVORI
0 0
Acotova božičnica
13. 11. 2025 18.03
-1
Tina je lepo dejala ,da je pokojni dedek ponosen na Robija
ODGOVORI
0 1
Acotova božičnica
13. 11. 2025 18.01
Hvala Robiju .
ODGOVORI
0 0
kranjski janezz
13. 11. 2025 18.00
-2
sama korupcija vsi skupaj..prava demokracija ni kaj
ODGOVORI
0 2
kranjski janezz
13. 11. 2025 17.59
-2
sami goljufi podkupljeni..sramota kam je prišla slovenija z njihovo demokracijo
ODGOVORI
1 3
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.59
+0
Imamo pa res obupne župane sploh ta ribniški. Jokat pa zna
ODGOVORI
3 3
Vselepo
13. 11. 2025 17.58
-1
Nic ne kritiziram in ne hvalim ne enega ne drugega, vem le da taksno neproduktivno zapravljanje kot jo sedaj ustvarja Golobnjak vodi v veliko veliko revščino.........
ODGOVORI
3 4
jank
13. 11. 2025 17.58
-1
Golob je desničarske župane potisnil ob zid tako močno, da mu ploskajo. Tako so se igrali z bumerangom ob podpori in po navodilih central SDS in NSi, da jim je priletel nazaj na sredino čela. Pa še priznati ne upajo, da jih močno boli.
ODGOVORI
2 3
Groucho Marx
13. 11. 2025 18.04
+0
No to je pa svobodnjaška nečrkobralska interpretacija. Resnica pa je, da ste se golobarji tri leta norčevali in posmehovali ljudem v stiski, vse do kulminacije v obliki smrtne žrtve. Zdaj pa slaba vest in reševanje pernatega vojaka.
ODGOVORI
1 1
Vera in Bog
13. 11. 2025 18.08
Tokrat se celo malo strinjam tole na jugu je res obup desnica
ODGOVORI
0 0
Polkavalčekrokenrol
13. 11. 2025 17.51
-4
sekta sds pokrade vse kar ni trikrat prišvajsano,še romom kradejo,to si lahko redkokdo privošči
ODGOVORI
1 5
Vselepo
13. 11. 2025 17.55
+2
Malo si pomesal, trenutno delo 100 na uro golobnjak, krade- laze kot srake, saj tudi prejsnja vlada enako, vsak se gre teh igrc, prednjacijo pa levi.....
ODGOVORI
3 1
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.57
-2
Levi so nas res dost pokradli ampak zadnje čase pa končno malo delajo.
ODGOVORI
2 4
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.50
+0
Nihče me ne bo prepričal da desnica tukaj ni nič kriva. Sej vedno samo čakajo kaj bodo drugi naredili. Sds recimo govorijo da so imeli že vse zakone pripravljene bla bla
ODGOVORI
4 4
Bbcc12
13. 11. 2025 18.11
Ja res je. Govorijo in nič ne storijo.
ODGOVORI
0 0
frenk7
13. 11. 2025 17.44
-6
Dvorana polna janševcev,.... Ali so župani kaj razložili, kako so porabili namenski denar za rome, posebej župan Brežic, tam nenamenska raba izstopa,... župan janševec.
ODGOVORI
3 9
ap100
13. 11. 2025 17.47
+4
a si mislil prebiliča ? a je s tem denarjem pokrival krajo vode in elektrike iz omrežja ?
ODGOVORI
4 0
ap100
13. 11. 2025 17.48
+3
zanimivo da so v brežicah še najmanjši problem
ODGOVORI
3 0
frenk7
13. 11. 2025 17.42
-7
janšizem je pač v paniki zaradi prve vlade, ki si je zastavila in uresničuje delovanje za dobro ljudstva. Hočejo jih zaustaviti na vsak način, preden narod ugotovi dokončno pravo bleferstvo in populizem janševcev….
ODGOVORI
2 9
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.45
-2
Žal je Janša res velik populist nikoli nobene prave akcije. Tisti solzilec je spustil na lastne ljudi, obup je to
ODGOVORI
2 4
Groucho Marx
13. 11. 2025 18.05
-1
Pol leta predvolilnega festivala ne izbriše treh let norčevanja in posmehovanja delovnim državljanom, a veš srebrna frenkica.
ODGOVORI
0 1
ap100
13. 11. 2025 17.36
+3
dokler se bodo zakoni imenoval po ubitih ali podobno, to ne bo dobro za državo
ODGOVORI
6 3
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.35
-3
Ne vem kaj so počele desne stranke ves ta čas.
ODGOVORI
4 7
ap100
13. 11. 2025 17.37
+7
problem je eskaliral v zdnjih3 letih razen v kočevju ko je bivši župan skrival da kradejo vodo elktriko in podobno ter ohranjal navidezni mir
ODGOVORI
9 2
Vera in Bog
13. 11. 2025 17.43
-1
Stvar se dogaja že 70 let
ODGOVORI
3 4
Nebittokbrihtni
13. 11. 2025 17.44
+1
Ma ne seri
ODGOVORI
2 1
ap100
13. 11. 2025 17.46
+6
a v jugi so bili ustrezno procesirani pa potem tudi občasno leta 1955 je bilo v slo po uradnih podatkih 180 romov ob osamosvojitvi cca 1000 danes pa hočejo biti že manjšina z vsemi pravicami in brez dolžnosti
ODGOVORI
7 1
