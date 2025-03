Županja Los Angelesa po januarskih požarih odpustila vodjo gasilcev

Županja je dejala še, da je pozvala k temeljiti preiskavi vseh dogodkov pred in med požari, ki so izbruhnili 7. januarja.

"V interesu javne varnosti v Los Angelesu in delovanja mestne gasilske službe sem se pravkar sestala z načelnico Kristin Crowley in jo odstavila s položaja načelnice gasilcev," je novinarjem povedala županja Karen Bass , poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Načelnica gasilcev je mestne oblasti javno obtožila nezadostnega financiranja, zaradi česar so se kritike usule na županjo Bassovo, napetosti med njima pa so nato le še naraščale.

Bass in Crowley sta si nekaj ostrih besed izmenjali že januarja, ko so požari še divjali po več soseskah Los Angelesa.

Gasilci so sicer uničujoče požare, ki so tri tedne pustošili po Los Angelesu, uspeli popolnoma spraviti pod nadzor v začetku tega meseca. Ognjeni zublji so terjali življenja 29 ljudi, več tisoč jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.