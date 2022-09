Županja Sarajeva po filmu Sarajevo safari napovedala kazenske ovadbe

"Vse nas se je dotaknila tema dokumentarnega filma Sarajevo safari, ki govori o lovcih na človeške glave, ki so plačevali, da so lahko med obleganjem Sarajeva streljali na nedolžne civiliste," je zapisala županja Sarajeva Benjamina Karić . Napovedala je, da bo naredila vse tisto, kar meni, da je prav in podala kazensko ovadbo proti "neznanim osebam, ki so sejale smrt po Sarajevu, in njihovim pomočnikom" .

Pri tem je razkril, da si sam filma ni ogledal. "Film so si ogledali kolegi, ta pa je zdaj, potrjeno po premieri, poln laži in brez dejstev. Pripravljamo kazensko ovadbo proti Zupaniču. Gre za povsem norega človeka. Zahtevali bomo, da se razkrijejo priče, ki imajo v filmu zakrit obraz," je dejal Ćosić.

Ćosić je namreč kazensko ovadbo proti Zupaniću napovedal v torek. "Te dni začenjam posvetovanja z odvetniki in bom podal kazensko ovadbo proti slovenskem režiserju Miranu Zupaniču zaradi gnusnih laži in izmišljotin, ki jih je zapakiral v film z naslovom Sarajevo safari," je dejal po poročanju časnika Glas Srbske .

Karićeva je napovedala, da se bo zaradi narave zločina Mestna občina Sarajevo obrnila na Sektor za mednarodno operativno policijsko sodelovanje pri Direkciji za koordinacijo policijskih organov v Bosni in Hercegovini. Zahtevala bo še, da se v preiskavo teh grozovitih dejanj vključita tudi Interpol in Europol.

Film je bil 10. septembra premierno prikazan na festivalu dokumentarnih filmov v Sarajevu. Organizatorji so zaradi izjemnega zanimanja film predvajali dvakrat. "Zgodba o safariju je razkrita in od tu dalje je tema last javnosti. Upam, da bodo mediji in preiskovalni organi nadaljevali naše delo," je Zupanič strnil svoje vtise po premieri.

Dokumentarni film Sarajevo safari prvič v 30 letih od začetka vojne v BiH javno razkriva, da naj bi v času obleganja Sarajeva bogati tujci plačevali za posebne lovske ekspedicije, ko naj bi z ostrostrelskih položajev pod nadzorom srbske vojske streljali na žive tarče – ljudi. Film je požel veliko zanimanja v bosanski in svetovni javnosti, še pred premiero pa je sprožil tudi negativne odzive iz krogov iz Republike Srbske, ki so ga označili za laž in žalitev Republike Srbske ter njene vojske.