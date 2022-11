Županja Tokia bi račune za elektriko nižala z nošnjo pulijev

"Nošnja majic z visokimi ovratniki ima dober termalni efekt. Tudi sama nosim pulije, tudi šal me vedno pogreje. To nam bo pomagalo pri varčevanju z elektriko," je prebivalce Tokia pozvala županja Yuriko Koike.

Hkrati je izpostavila, da je to eno izmed orodij, s katerim bodo prebivalci otokov lažje preživeli težko zimo. Ob tem je izpostavila tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki naj bi bil "vodilni v nošnji pulijev".

Japonska sicer že dalj časa spodbuja t. i. kampanjo 'cool biz,' s kateri v poletnih mesecih prebivalce spodbuja, naj se oblačijo v lahka oblačila, s čimer naj bi porabili manj energije zaradi klime. Zimsko različico varčevanja z energijo so tako poimenovali 'warm biz', piše Guardian.

Država se, tako kot druge, že od začetka ruske invazije na Ukrajino sooča s stisko oskrbe z energijo. Ker si želi do leta 2050 postati ogljično nevtralna, si premier Fumio Kishida prizadeva za oživitev jedrske industrije. A nasprotniki so do uvedbe skeptični, predvsem zaradi jedrske katastrofe v Fukušimi leta 2011, ki jo je sprožil ogromen cunami.