'Zver je v Bruslju želel načeti suverenost in integriteto moje domovine'

Počilo je med evropsko poslanko Ljudmilo Novak iz vrst NSi in njenik kolegom v EP iz vrst SDS Milanom Zverom. Novakova je Zvera namreč opozorila na nepravilnosti v navedbah, ko je ta govoril o razpletu volitev v Sloveniji. Med drugim je bodočo vlado Roberta Goloba opisal kot naklonjeno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Zver je na srečanju EPP kolegom poskušal takole razložiti, kaj se je zgodilo na volitvah: "Sloveniji se je zgodil sindrom Winstona Churchilla. Vemo, da je bil Churchill veliki zmagovalec druge svetovne vojne, na rednih parlamentarnih volitvah pa je izgubil." Nekaj podobnega se je zgodilo Janezu Janši, je ocenil. Izpostavil je, da je SDS dobila več glasov in tudi več mandatov, 27, prav tako je mandat več dobila NSi, se pa koalicijskim partnerjem ni uspelo uvrstiti v parlament, kar je pomenilo, da desna sredina ne more sestaviti vlade. "Tri mesece pred volitvami je nastalo novo gibanje Svoboda. Zanimivo je, da je to gibanje prevzelo večino glasov od klasičnih, tradicionalnih strank na levici, ki so vse po vrsti izgubile, nekatere so celo izpadle iz parlamenta, tako da imamo sedaj samo pet političnih strank v slovenskem parlamentu. To je za stabilnost demokracije ugodno s formalnega vidika, ni pa ugodno za nadaljnji razvoj Slovenije," je ocenil. Še dlje pa je šel v oceni, kaj pravzaprav pomeni zmaga Gibanja Svoboda: "Gibanje Svoboda je ekstremno levo. Vodja tega gibanja je energetski oligarh ali tajkun - in bo pod močnim vplivom gospodarskih in drugih lobijev. Tisto, česar se bojimo, je, da bo tudi pod vplivom Rusije. Gre za prokremeljsko vlado." Zver je ob tem pohvalil Janševo vlado: "Moram vam povedati, da je slovenska vlada v teh težkih časih pandemije uspela zagotoviti najvišjo gospodarsko rast v EU. Po ocenah The Economista, je bila Slovenija pri soočanju s pandemijo druga najbolj uspešna vlada. V teh težkih časih smo imeli vrhunske socialne in ekonomske indikatorje razvoja, kljub temu pa ljudje tega niso nagradili."

icon-expand Ljudmila Novak FOTO: Damjan Žibert

Opozoril je, da smo že na treh volitvah dobili stranko, ki je "kot komet zažarela na nebu". Za Gibanje Svoboda je napovedal, da bo izginilo podobno hitro kot tej stranki podobni projekti. Je pa za uspeh Gibanja Svoboda okrivil tudi medije. Po njegovem je "svojevrsten fenomen", da tako hitro uspe stranka brez izkušenj in z novimi obrazi - "s pomočjo MSM medijev, ki so v 90-odstotkih v levi lasti". Dejal je še, da je upal, da bo lahko s kolegi delil novico o zmagi SDS, kar pa se ni zgodilo: "Morate razumeti, da v tranzicijskih državah, postkomunističnih državah, politična kultura ni na taki visoki ravni kot v zahodni Evropi, kjer se volivci na volitvah odločajo dokaj racionalno." Na te navedbe se je odzvala Novakova in kolegom predstavila drugačno plat zgodbe. Zavrnila je idejo, da bo Golobova vlada prokremeljska, Golob pa je po njenem zmagal prav zaradi dejanj Janševe vlade, ki je odstavljala direktorje in se vpletala v medije kot sta RTV in STA. Ocenila je, da ljudje ne želijo Janševega načina vladanja, čeprav je vlada potegnila veliko dobrih potez. Po njenem je razplet volitev izključno poraz Janše.