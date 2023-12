Zverižena pločevina in razsuto žito Reko odrezala od celinske Hrvaške

Huda železniška nesreča, ki se je zgodila na Hrvaškem, še naprej povzroča preglavice. Ohromila je namreč edino železniško povezavo s celinsko Hrvaško in Reko, zato prihaja do težav pri transportu blaga iz tamkajšnjega pristanišča. Odstranjevanje posledic nesreče in ogled kraja še vedno potekata, škoda na železniški infrastrukturi je ogromna, uradnih informacij o vzroku nesreče še ni. Še vedno pa je najbolj verjetno, da so tovornemu vlaku odpovedale zavore.

Poročali smo, da je v ponedeljek zjutraj tovorni vlak družbe Rail Cargo Carrier Croatia med železniškima postajama Meja in Škrljevo pri Reki trčil v vzdrževalno vozilo Hrvaških železnic (HŽ) in iztiril, pri tem pa so se razsule ogromne količine tovora. icon-expand FOTO: Bobo Pixell icon-chevron-left icon-chevron-right Ogled kraja nesreče se nadaljuje tudi danes. "Informacije so skope, saj ogled kraja nesreče še vedno poteka. Sledila bo obsežna preiskava, ki bo razkrila veliko več o nesreči," je v opoldanskem Dnevniku poročal HRT. Kot dodajajo, se še vedno predvideva, da so vlaku odpovedale zavore, kar je na novinarski konferenci omenil tudi prometni minister Oleg Butković. Še vedno ni jasno, kdaj bo železniški promet lahko stekel, saj se morajo s proge odstraniti ogromne količine zveriženega železja in razsutega tovora, gre pa za zelo težak teren, dodaja hrvaška javna radiotelevizija. Potnike na relaciji prevažajo z avtobusi, težave pa nastajajo pri transportu blaga iz reškega pristanišča. PREBERI ŠE Dramatični prizori s hrvaških železnic: 'Škode za več milijonov evrov' Vlak z žitom je iz Koprivnice peljal proti Reki, ob prihodu v mesto Meja pa se kljub signalizaciji ni ustavil malo pred Škrljevim, ampak je udaril v vzdrževalno vozilo na progi. Na srečo so bili delavci HŽ Infrastrukture, ki so v tistem trenutku delali nižje po progi, pravočasno opozorjeni in so se uspeli izogniti trčenju. V nesreči se tako ni poškodoval nihče, je pa ob tem nastala velika materialna škoda, merila naj bi se v milijonih evrov.