Zvesti psički, ki ni zapustila mrtvega lastnika, se počasi vračata teža in moč

Več kot 10 tednov je psička Finney v gorovju Kolorada čakala ob pokojnem lastniku. Ta čas se je psička najverjetneje prehranjevala z manjšimi živalmi ter se uspešno izogibala plenilcem, predvidevajo člani reševalne ekipe, ki so ju z lastnikom konec oktobra naposled prepeljali v dolino. A psička je v tem času močno shujšala, zaradi česar so jo morali pred vrnitvijo družini odpeljati še k veterinarju. Dobra dva tedna kasneje pa njeni lastniki pravijo, da je Finney ponovno pridobila večino svoje teže. Znova se je tudi že vrnila na pohode v naravo.

"Finney je dobro," je v četrtek za agencijo AP povedala psičkina lastnica in žena pokojnega Richa Moora. "Nazaj je pridobila večino svoje prvotne teže in tudi moč se ji počasi vrača. To je čudežna psička," je dejala Dana Holby.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Triletna Finney ima sicer poškodbo na gobčku, ki bi ji lahko pustila brazgotino. "Njen požrešni apetit se je zdaj nekoliko umiril. Sprva se ni mogla najesti, hrano si je želela neprestano, podnevi in ponoči," pove Holbyjeva ter ob tem doda, da ji je psička ves čas za petami. "Ne izpusti me izpred oči." S Finney vsak dan prehodita od šest od osem kilometrov. Lastnica pravi, da je zgodba o preživetju v divjini psičko naredila slavno na pohodniških poteh okoli Pagos Springsa. "Ljudje sprašujejo, ali je to Finney," pravi Holbyjeva, ki vsem njenim občudovalcem prijazno pove, da je to resnično slavna psička.

icon-expand Psička Finney kmalu po tem, ko so jo našli ob pokojnemu lastniku FOTO: AP

Ljubljenka pa ni le njena odlična spremljevalka na teh pohodniških podvigih, temveč ji je tudi v veliko tolažbo. "Vem, da je bila z Richem do samega konca, in verjamem, da je bila to velika tolažba. Ne vem, kako ji je to uspelo, a bila je tam, ko jo je potreboval," je še dejala. Triletna psička je kar 72 dni čakala ob pokojnem 71-letnem lastniku Richu Mooru, ki je zaradi podhladitve umrl v gorah Kolorada. Na podvig do vrha Blackhead Peak sta se odpravila 19. avgusta, a se nista nikoli več vrnila. Našli ju niso kljub obsežni reševalni in iskalni akciji, a naposled ju je na strmem pobočju 30. oktobra opazil lovec.