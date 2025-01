Zvesto čaka na otroka, ki se ne bosta nikoli več vrnila

Med bratcema je le pet let razlike, oba pa sta bila učenca Osnovne šole Lovćenski partizanski odred. Učiteljica mlajšega dečka Šejla Kajić je ob njegovi smrti na družbenem omrežju objavila ganljiv zapis. "Šel si tja, kjer se boš večno smejal, kot si vedel znal le ti. Nocoj sem pisala tvojo osmrtnico. Nocoj sem napisala osmrtnico za osemletnega učenca. Nocoj sem napisal osmrtnico za dečka, od katerega je žarela dobrota. Za dečka, ki je bil nežen do vseh. Nocoj si kolegi učitelji želim, da ne čutite, kar čutim jaz. Vsaka zapisana črka je prebodla moje srce kot najostrejši meč," je zapisala učiteljica ter ob tem dodala, da osemletnega fanta ne bo mogel pozabiti nihče, ki ga je kdaj poznal.

Dečka sta bila najmlajši žrtvi krvaveka pokola, ki je na novoletni dan pretresel Črno goro. Vse od takrat pes še vedno čaka na mala brata. Novinarji so ga v objektiv ujeli, ko je kljub dežju zvesto sedel ob oknu otroške sobe. "Zdelo se je, kot da straži hišo otrok sosedov, s katerimi se ne bo nikoli več igral. Kot da sluti, da bo boleča tišina tu ostala še dolgo," so zapisali pri Telegraf.rs .

Poleg dečkov je 45-letnik v sredo ubil še 10 drugih ljudi ter štiri hudo ranil. Trije poškodovani so trenutno stabilni, njihova prgnoza pa je dobra. Četrti pacient pa je medtem še vedno v kritičnem stanju, so v petek po poročanju portala Net.hr sporočili iz Kliničnega centra Črne gore (KCCG). Navedli so, da je njihova zdravniška ekipa opravila dopoldanski pregled pacientov iz Cetinja, ki so vse od sprejema pod stalnim zdravniškim nadzorom.

Storilec je po sredinem krvavem pohodu najprej pobegnil, pristojni so ga iskali več ur. Nekaj pred polnočjo so nato v javnost prišle informacije, da so moškega izsledili, a da je hudo poškodovan. Na poti v bolnišnico je umrl.