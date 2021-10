Zveza Nato odvzela akreditacijo osmim ruskih diplomatom

Pri Natu so poudarili, da so še naprej pripravljeni na dialog. "Naša politika glede Rusije ostaja dosledna," je povedal predstavnik Nata.

Nazadnje je Nato leta 2018 kot odgovor na napad z živčnim plinom v britanskem Salisburyju izgnal sedem zaposlenih pri ruskemu predstavništvu pri zvezi Nato. Takrat so zmanjšali največje dovoljeno število ruskih diplomatov pri Nato s 30 na 20 oseb.

Pri napadu v Salisburyju so v začetku marca 2018 zastrupili nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo. Storilci so pri tem uporabili v nekdanji Sovjetski zvezi razvit strup novičok. Rusija vpletenost zanika.