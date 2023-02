Zveza novinarjev Rusije ni več del Mednarodne zveze novinarjev

"IFJ je organizacija, ki temelji na mednarodni solidarnosti, načelih sodelovanja med sindikati članicami in spoštovanju pravic vseh novinarjev. Dejanja zveze ruskih novinarjev, ki je ustanovila štiri podružnice v priključenih ukrajinskih regijah, so očitno razbila to solidarnost in zasejala delitve med sestrskimi organizacijami," je dejala predsednica IFJ Dominique Pradalie .

Članstvo RUJ je bilo suspendirano po glasovanju izvršnega odbora. Gre za najostrejšo sankcijo v okviru pristojnosti odbora, sprejeta pa je bila zaradi delovanja v nasprotju z načeli te mednarodne zveze novinarjev. RUJ se lahko zoper odločitev pritoži.

V skladu s pravili IFJ lahko končno odločitev o izključitvi podružnice sprejme le kongres zveze.

"Nekateri pravijo, da bi morali ukrepati hitreje. Za nas je pomembno predvsem to, da smo delovali strogo v skladu z našimi pravili in ustavo, ki zagotavlja, da nobena članica ni podvržena samovoljnim zlorabam moči. Prejeli smo pritožbo, jo preiskali in na podlagi dejstev ukrepali tako, da smo RUJ izključili," je dodala Pradalie.

Poudarila je, da bo sedaj potrebno iskati načine, kako še naprej podpirati neodvisne novinarje v Rusiji, zagotavljati solidarnost dvema ukrajinskima članicama ter sodelovati s štirimi članicami, ki so napovedale izstop iz IFJ.

V začetku meseca so namreč novinarski sindikati Danske, Norveške, Finske in Islandije napovedali izstop iz IFJ, ki ji med drugim očitajo pomanjkanje transparentnosti in premalo strogo držo do Rusije.