Zvezana stekla za možem, da bi rešila hčer. Na hodniku jo je ubil

Kot so razkrili bosanski mediji, je 49-letni osumljenec novega femicida v Bosni in Hercegovini delal za varnostno agencijo, zato je posedoval tudi strelno orožje. Prav s službeno pištolo je naposled ubil soprogo, s katero sta bila v ločitvenem postopku.

Femicid v BiH Bobo Pixsell

Odvetnik 41-letne žrtve je povedal, da se je njegova stranka bala moža. "Najbrž je slutila, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega," je dejal za Klix.ba. 49-letnega soproga je zaradi groženj in zalezovanja večkrat prijavila policiji, od februarja pa je imel moški prepoved približevanja 41-letnici. Po krutem in grozljivem zločinu pa je odvetnik razočaran, saj se je ponovno izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in nikakor ne zagotavlja varnosti za žrtev. "Ni se želel ločiti," je povedal in dodal, da ji je mož sledil kljub prepovedi, zaradi česar je bila žrtev aprila ponovno na policiji.

Prav tako je moški brez kakršnihkoli posledic še naprej delal v varnostni agenciji. Moškega, osumljenega brutalnega umora svoje žene v Sarajevu, so v soboto predali tožilstvu kantona Sarajevo.

Skušala rešiti otroka

Portal je ob tem razkril tudi nekaj dodatnih podrobnosti o grozljivem zločinu, ki se je zgodil v Sarajevu. Oblasti sumijo, da je 49-letnik v petek prišel do stanovanja 41-letnice ter jo, ko ga je zapuščala, napadel, ji grozil s pištolo in jo začel pretepati.