Zvezana stekla za možem, da bi rešila hčer. Na hodniku jo je ubil

Kot so razkrili bosanski mediji, je 49-letni osumljenec novega femicida v Bosni in Hercegovini delal za varnostno agencijo, zato je posedoval tudi strelno orožje. Prav s službeno pištolo je naposled ubil soprogo, s katero sta bila v ločitvenem postopku.
Odvetnik 41-letne žrtve je povedal, da se je njegova stranka bala moža. "Najbrž je slutila, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega," je dejal za Klix.ba. 49-letnega soproga je zaradi groženj in zalezovanja večkrat prijavila policiji, od februarja pa je imel moški prepoved približevanja 41-letnici.
Po krutem in grozljivem zločinu pa je odvetnik razočaran, saj se je ponovno izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in nikakor ne zagotavlja varnosti za žrtev. "Ni se želel ločiti," je povedal in dodal, da ji je mož sledil kljub prepovedi, zaradi česar je bila žrtev aprila ponovno na policiji.
Prav tako je moški brez kakršnihkoli posledic še naprej delal v varnostni agenciji. Moškega, osumljenega brutalnega umora svoje žene v Sarajevu, so v soboto predali tožilstvu kantona Sarajevo.
Skušala rešiti otroka
Portal je ob tem razkril tudi nekaj dodatnih podrobnosti o grozljivem zločinu, ki se je zgodil v Sarajevu. Oblasti sumijo, da je 49-letnik v petek prišel do stanovanja 41-letnice ter jo, ko ga je zapuščala, napadel, ji grozil s pištolo in jo začel pretepati.
Nato naj bi jo zvezal z lepilnim trakom in z njuno petletno hčerjo zapustil stanovanje, a je ženska, v želji, da reši deklico, uspela steči za njima na hodnik. Takrat naj bi jo po pisanju medija mož ustrelil v trebuh, 41-letnica pa je na kraju umrla.
Domnevni storilec je hčer odpeljal s seboj v središče mesta, po obsežni iskalni akciji pa so ju policisti našli v lokalu. Deklica ni bila poškodovana in je bila včeraj v oskrbi strokovnih delavcev.