Zvezdniki s kratkimi leti sprožajo val ogorčenja: Winfreyjeva v zraku le 14 minut

Pod kritikami okoljevarstvenikov pa tudi navijačev so se tako nazadnje znašli nogometaši Real Madrida, ki so pot dolgo le dve uri vožnje raje opravili s 15-minutnim kratkim letom. A poteza nogometašev med zvezniki ne ostaja osamljena. Številni znani obrazi se namreč pogosto odločajo za kratke lete, kar med okoljevarstveniki sproža val ogorčenja.

Ikona boja proti podnebnim spremembam Greta Thunberg se je tako že pred leti zavezala, da bo letela manj. Potuje z jadrnico, najpogosteje pa jo vidimo na vlaku. Nekaj, kar je za svetovne zveznike popolnoma nepredstavljivega.

V minulem letu naj bi z zasebnim letalom največkrat letela ameriška glasbenica Taylor Swift, ki se je kasneje branila, da vseh škodljivih izpustov ni pridelala sama, ker da svojo jekleno ptico pogosto posoja drugim.

Na družbenih omrežjih pa zveznike, ki letijo na izjemno kratke razdalje imenujejo kar podnebni zločinci. Najkrajši let Kim Kardashian v minulem letu naj bi trajal le 23 minut, Oprah Winfrey pa je bila v zraku le pičlih 14 minut.

Zaradi izjemno velikega ogljičnega odtisa, ki se ustvarja z letenjem, je tako nizozemsko letalsko podjetje KLM že pred leti pričelo javno zagovarjati stališče o manj letenju.

"Mogoče bodo nekateri izbrali KLM prav zaradi njihovega stališča. Možno, da bo to koristilo podjetju, čeprav se na prvo žogo zdi noro, da letalska družba poziva ljudi, naj ne letijo," je ob tem povedal Seth Kaplan, strokovnjak za transport in novinar. Kaplan je dodal še, da je ljudem treba ponuditi tudi alternativo. V Evropi so to železnice, če pa pogledamo ZDA pa takšne alternative ni.