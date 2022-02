Zvezna sodnica zavrnila dogovor o priznanju krivde za morilca temnopoltega Arberyja

Oče in sin sta s tožilstvom dosegla dogovor o priznanju krivde, vendar pa sodnica tega za Travisa, ki je tudi ustrelil Arberyja, ni sprejela, potem ko so družinski člani ubitega izražali glasno nasprotovanje.

Travis je bil sicer z očetom že obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta in zvezna zaporna kazen bi tekla vzporedno z državno, dokler se ne bi izčrpala. Travis pa ne bo več zapustil zapora razen v primeru uspešne pritožbe, pomilostitve ali pobega.

"Prosim poslušajte me. Če bi ta dva dobila zapor po želji, bi bi bila to njuna zadnja priložnost, da mi pljuneta v obraz," je dejala mati ustreljenega Wanda Coopper Jones. Sodnica je potem to upoštevala. Travis McMichael lahko sedaj odstopi od dogovora, kakor tudi njegov oče Greg. To bi pomenilo sodni proces.