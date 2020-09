Zvezne države morajo biti pripravljene na distribucijo cepiva

Razen cepiva, ki ga je oznanil ruski predsednik Vladimir Putin in o učinkovitosti katerega preostali svet trenutno dvomi, cepiva proti novemu koronavirusu še ni. Testiranja cepiv v ZDA so približno na polovici poti in nobeno od poskusnih cepiv do 1. novembra v skladu s predpisi, ki veljajo, naj ne bi bilo pripravljeno za množično uporabo.

Gre za politično potezo?

Ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni pri univerzi MinnesotaMichael Osterholmje izrazil zaskrbljenost, da lahko gre za politično potezo. "Zdravstvena javnost želi varno in učinkovito cepivo, tako kot vsi skupaj. Vendar morajo biti podatki jasni, da je cepivo učinkovito in varno,"je dejal in opozoril na dogodke, ki so zmanjšali kredibilnost ameriške zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA).

V torek so s položaja odstavili že drugega visokega uradnika FDA v nekaj dnevih. Političnega nameščenca Johna Wagnerjaso poleti postavili za vodjo urada za zunanje zadeve FDA. Zaradi zapletov pri najavi uporabe plazme ozdravljenih bolnikov s covid-19 za pomoč tistih, ki bolezen prebolevajo, so ga nato odstavili in na njegov položaj imenovali profesionalko Heidi Rebello, ki bo odslej skrbela za vse javne komunikacije.