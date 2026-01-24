Zvezni agenti v ZDA spet streljali, moški umrl

Danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, se je tam zgodil nov incident s tragičnim koncem.

V javnosti je zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako je bila med uličnimi zborovanji ustreljena oseba, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.

"Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno," je na omrežju X zapisal guverner Minnesote Tim Walz.