Zvezni agenti v ZDA spet streljali, moški umrl

Danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, se je tam zgodil nov incident s tragičnim koncem.
V javnosti je zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako je bila med uličnimi zborovanji ustreljena oseba, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.
"Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno," je na omrežju X zapisal guverner Minnesote Tim Walz.
Po streljanju so izbruhnili izgredi, policija je uporabila solzivec.
V Minneapolisu je sicer potekal protest, na katerem je množica zahtevala, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent Ice. Protestniki se zbirajo tudi danes, poroča CNN.
Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev.
