Tujina

Zvezni agenti v ZDA spet streljali, moški umrl

Minneapolis, 24. 01. 2026 18.50 pred 4 minutami 1 min branja 50

Avtor:
T.H. STA
Kaos po streljanju v Minneapolisu

Guverner ameriške zvezne države Minnesota Tim Walz je sporočil, da so bili zvezni agenti v tej državi vpleteni v nov strelski incident. Ustreljeni moški je umrl. Po navedbah policije je šlo za 37-letnega belca, prebivalca Minneapolisa. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po incidentu sporočilo, da je bil moški oborožen. Za zdaj še ni jasno, kaj je bil povod za streljanje in ali je imel moški orožje v rokah, ko je bil ustreljen.

Danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, se je tam zgodil nov incident s tragičnim koncem.

V javnosti je zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako je bila med uličnimi zborovanji ustreljena oseba, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.

"Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno," je na omrežju X zapisal guverner Minnesote Tim Walz.

Kaos po streljanju v Minneapolisu
Kaos po streljanju v Minneapolisu
FOTO: AP

Po streljanju so izbruhnili izgredi, policija je uporabila solzivec.

Preberi še Protestirali pri minus 29 stopinjah, pridržali duhovnike, ki so molili

V Minneapolisu je sicer potekal protest, na katerem je množica zahtevala, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent Ice. Protestniki se zbirajo tudi danes, poroča CNN.

Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev.

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
24. 01. 2026 19.24
Folk bi se moral množično organizirat in zbunit zoper te norce! In seveda zoper krampa!
Odgovori
0 0
Anonymous88
24. 01. 2026 19.23
Novice: "Pridržali duhovnike ki so molili" in na naslovnici potem vidiš LGBT žensko "duhovnico" in "duhovnika" s smučarskimi očali XDDD
Odgovori
+1
1 0
Vrhovni poveljnik
24. 01. 2026 19.20
ICE je identičen Gestapu. V njem so mladi beli neizobraženi nezadovoljni moški s slabo samopodobo zaradi neuspešnosti v življenju, ki za svoj položaj obtožujejo "drugačne". Ti "drugačni" so lahko migranti, ljudje drugačne barve in/ali vere, političnih pogledov... Skratka,tipični nacizem. In za povsem enako družbo iz povsem enakih razlogov se zavzemajo SDSovci. Odurni so.
Odgovori
-1
4 5
nemski_ovcar
24. 01. 2026 19.19
Brezveze ga ni
Odgovori
+3
4 1
slayer2
24. 01. 2026 19.19
Na spletu polno posnetkov woke liberalcev z orožjem v rokah in grozijo,da bodo postrelili ICE agente,ne se potem čudit,ko kakšnega ustrelijo,me zanima,kako bi odreagirala naša policija,če bi šel s pištolo v roki proti njim!!!
Odgovori
+4
7 3
KaiC
24. 01. 2026 19.21
korelacija ni kavzacija. Če nekateri grozijo, to ne pomeni, da greš ti preventivno nekoga ustrelit. Še posebej ko ne veš kdo sploh ta oseba je. Kot da bi rekel "nekateri belci so hudi kriminalci, posledično, ko vidiš belca, je bolje če ga kar ustreliš preden on tebe". Malo pameti no... Ni vse črno belo in to kar dela ICE zagotovo ni normalno.
Odgovori
+1
3 2
Anonymous88
24. 01. 2026 19.24
Naravna selekcija :D
Odgovori
0 0
Anonymous88
24. 01. 2026 19.18
Imel je pištolo in se je upiral. Simple as that. Moraš imeti samomorilska negnenja da se nasilno in oborožen upiraš policistom, sploh v Ameriki kjer so policaji ubiti dnevno ker imajo vsi pištole in pač ne tvegajo toliko kot bi na primer naši.
Odgovori
+6
8 2
patogen
24. 01. 2026 19.23
20% žrtev je samomor, so ugotovili, Ko potegne namerno pištolo ali mobitel na policista.
Odgovori
0 0
patriot20
24. 01. 2026 19.18
bravo ice to rabimo v sloveniji za vse izdjalce nasega naroda
Odgovori
+6
8 2
Nidani
24. 01. 2026 19.24
Sedaj razumeš od kje povojne gomile?
Odgovori
0 0
Desno
24. 01. 2026 19.17
Red mora bit... Če ne spoštuješ pač greš tako bi moralo biti pri nas... Uradna oseba je uradna oseba.. Tisti ki ne skriva nič nima z tem problemov
Odgovori
-2
2 4
Sickk 2
24. 01. 2026 19.20
Spet tipicn jansisticni odgovor. A un petletn otrok, pa zdj dve leti str otrok k sta bla na silo odpeljana, sta skrivala neki po tvoje oz po vase. Dj sam spokite ze k vs vidt vec ne morm..
Odgovori
+2
3 1
lokson
24. 01. 2026 19.17
Tim Walz, baraba pokvarjena hujskaška bo govoril. ON!! je glavni krivec temu, baraba potuhnjena. Sedaj dela zgodbo, pa sploh ne ve, kaj se je zgodilo.
Odgovori
-1
1 2
Big M
24. 01. 2026 19.19
Dobro ve...Obrnati treba zadeve, da se iztečejo, da je njemu v prid.
Odgovori
-1
0 1
Artechh
24. 01. 2026 19.16
Ne pozabimo, tisti, ki so sedaj glasni, ker policija uporabilja orozje ko so v veliki nevarnosti, so ii isti, ki so praznovali, ko je nekdo naredil atentat na nekoga na odru, ki je imel na sotoru nad sabo napis "dokazi mi, da imam narobe". (sedaj bodo ti isti prtikali minuse brez argumenta, "strinjej se z mano ali te unicim" mislenost)
Odgovori
+4
6 2
Nidani
24. 01. 2026 19.18
Kdo pa zagovarja oboroževanje civilov? A, svečko?
Odgovori
+1
1 0
slayer2
24. 01. 2026 19.19
Jp ++++++++++++++
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
24. 01. 2026 19.16
... pač ni druge .. nekatere kriminalce je trepa enostavno ubit ... To bi bilo učinkovito tudi pri nas v Sloveniji oz. v mali YUGI .. !!
Odgovori
+4
6 2
Nidani
24. 01. 2026 19.19
In kdo si ti, da bi odločal o tem, koga ubiti?
Odgovori
+0
1 1
Animal_Pump
24. 01. 2026 19.13
Upam, da Trump ni gledal une serije filmov...THE PURGE...,ker bi znal še kako idejo dobit.
Odgovori
+1
4 3
patogen
24. 01. 2026 19.13
Za časa Bidna je bilo ustreljenih 670 policistov leta 2021. Levičar se je hahljal.
Odgovori
-2
7 9
klop12
24. 01. 2026 19.09
ZDA se poglablja v dreek. Lah magats spinajo kokr hočejo, vse jim bo eksplodiral v obraz. Zmer več folk dojema,da so nasedli na ta anti-woke BS,kot so nasedal Nemci na nacistične nebuloze,da jim židje žrejo otroke
Odgovori
+2
12 10
patogen
24. 01. 2026 19.11
Pod Bidnom so ustrelili 2021 670 policitov. Levičar to rad vidi.
Odgovori
+1
10 9
klop12
24. 01. 2026 19.14
Bolnik,ti si že dokazal,da ima Polje vikend frej
Odgovori
-2
2 4
Big M
24. 01. 2026 19.16
Blob21 dej ti povej kje je oni petletni dečko? Zakaj so ga baje "zaprli" ICE agentje?
Odgovori
-3
1 4
Slovenska pomlad
24. 01. 2026 19.08
Ne pozabite,da SDS to podpira.
Odgovori
+8
17 9
patogen
24. 01. 2026 19.11
Podpira red. Sponimo se leviačrskih izgredov po zahodu in Ljubljani 2020-2022.
Odgovori
+0
12 12
Uporabnik 1157
24. 01. 2026 19.17
Patogen, ti res rabiš pomoč
Odgovori
+0
2 2
Nidani
24. 01. 2026 19.20
Nered, ko so ljudje mirno brali utavo...vemo patogen, ja
Odgovori
0 0
patogen
24. 01. 2026 19.24
Slike kažejo drugače, razbijanje in nerede.
Odgovori
0 0
gospodP
24. 01. 2026 19.08
Kdo še posluša izdajalca Tima Waltza :)
Odgovori
+0
7 7
patogen
24. 01. 2026 19.07
To je drugače, kot tisti nesrečni slovenski policist pri Brežicah, ki ni uporabil orožja in umrl. To levičar raje vidi.
Odgovori
-2
8 10
