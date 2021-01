Zvezni preiskovalci: Vdor v Kapitol je bil načrtovan

Zvezni preiskovalci, ki preiskujejo vdor Trumpovih podpornikov v Kapitol, ki se je zgodil 6. januarja, so sporočili, da imajo več informacij o tem, da je bil napad predhodno načrtovan. Po njihovem mnenju torej ne gre zgolj za protest, ki bi ušel izpod nadzoru. Medtem pa je prvi mož Twitterja Jack Dorsey opozoril, da bi lahko blokada Trumpovih profilov na družbenih omrežjih sprožila nevaren precedens.

Preiskovalci se sklicujejo na številne dokaze, med njimi na posnetke nadzornih kamer, oboroženost nekaterih protestnikov ter več kot 126.000 digitalnih namigov o napadu na Kapitol, ki jih je med nadzorovanjem spletne komunikacije zbral FBI. Preiskovalci so sporočili, da bo to sedaj terjalo razširjeno preiskavo, v katero bodo vključeni preiskovalci s področja nacionalne varnosti. Del ameriških medijev in kritične javnosti je namreč napad na Kapitol označil za domači terorizem.

FBI je po pročanju CNN prejel tudi poročila o tem, da naj bi nekatere člane kongresa v preteklosti videli v družbi z določenimi posamezniki, ki so bili del množice, ki je nasilno vdrla v prostore ameriškega kongresa. "To ne pomeni, da so člani kongresa in osebje v preiskavi, vendar FBI preverja resničnost trditev," so dejali uradniki.

Trumpovi podporniki so 6. januarja vdrli v Kapitol. FOTO: Profimedia

Donald Trump je 6.januarja je svoje privržence pozval, naj gredo nad kongres, kjer so takrat formalno potrjevali izid predsedniških volitev 3. novembra, na katerih ga je demokrat Joe Biden. Napadalci so začasno prekinili proces, pri čemer je umrlo pet ljudi. Trump je dogajanje opazoval v Beli hiši v neposrednem televizijskem prenosu in ob pozivih za mir podžigal naprej z neutemeljenimi obtožbami o volilnih prevarah. Šele v sredo, ko je predstavniški dom razpravljal o ustavni obtožbi, je Trump prvič nedvoumno obsodil nasilje, nato pa po potrditvi ustavne obtožbe še enkrat v videu. V prvi izjavi v sredo je Trump vsem naslovil jasen poziv, da ne sme biti nobenega nasilja, nobenega kršenja zakonov in nobenega vandalizma."Tega ne podpiram in tega ne podpira Amerika. Pozivam vse Američane, da pomagajo umiriti napetosti in čustva," je dejal Trump. Kmalu po izgredih so se spletni velikanih lotili blokade Trumpovih profilov na družbenih omrežjih, preprečili pa so tudi dostop do družbenega omrežja Parler, kamor so se poskušali zateči številni Trumpovi podporniki. Izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey je povedal, da gre za pravilno odločitev, vendar pa je hkrati tudi opozoril, da gre lahko za nevaren precendes.

Dorsey priznava, da ukrepi, kot je blokada Trumpovega profila, pomenijo, da je bil Twitter doslej neuspešen pri reguliranju tovrstnih situacij in bi moral izvajati boljše in učinkovitejše reguliranje. "Ekstremni ukrepi, kot je prepoved Trumpa, poudarjajo izjemno moč, ki jo imajo podjetja kot je Twitter," je zapisal Dorsey in opozoril na potencialne stranske učinke tovrstnih odločitev. Prvi mož Twitterja se je sicer vzdržal kritik na račun tehnoloških velikanov, je pa dejal, da "tovrstne manifestacije moči lahko minirajo plemenite namene in ideale odprtega interneta".