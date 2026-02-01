Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sodnik odredil izpustitev petletnega Liama iz pripora

Minneapolis, 01. 02. 2026 08.05 pred 25 minutami 2 min branja 4

Avtor:
U.Z.
Liam Conejo Ramos

Ameriški zvezni sodnik je odredil izpustitev petletnega dečka in njegovega očeta iz teksaškega centra za priseljence. Njuno pridržanje je označil za "perfidno poželenje po nebrzdani moči" in opozoril, da bi morale deportacije prek ameriškega imigracijskega sistema potekati na bolj human način.

Pridržanje petletnega Liama Coneja Ramosa, dečka z modro kapico z ušesi zajčka in nahrbtnikom Spider-Mana, je sprožilo nacionalno ogorčenje, potem ko so ga odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga namestili v v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu.

Pridržan je bil tudi otrokov oče Adrian Alexander Conejo Arias.

Preberi še Petletnega Liama pričakali na dvorišču in ga odpeljali v Teksas

Ameriške imigracijske in carinske službe ICE, ki so zakuhale škandal, se zagovarjajo, da njihova tarča ni bil otrok, temveč njegov oče, "ilegalni tujec", ki je "zapustil" svojega sina, ko so se mu približali.

V preteklem tednu so ameriški mediji poročali, da se je zdravstveno stanje petletnika v pridržanju poslabšalo. Kot je poročal Huffpost, ima vročino, prebavne težave in noče jesti, njegova mati pa je zaradi razmer v centru povsem obupana. Poudarila je, da je hrana slabe kakovosti, zaradi česar otrok bruha in se pritožuje zaradi bolečin v želodcu.

Preberi še Mali Liam v priporu z visoko vročino sprašuje po mami

Na prostost najkasneje do torka

V soboto je nato okrožni sodnik Fred Biery ugodil zahtevi odvetnika družine in pristojnim odredil, naj očeta in sina izpustijo do 3. februarja. V svojo sodbo je vključil tudi fotografijo dečka v njegovi pleteni modri kapi.

"Primer izvira iz slabo zasnovanega in nesposobno izvedenega vladnega prizadevanja za dnevne kvote deportacije, očitno tudi, če to zahteva travmatizacijo otrok," je po poročanju BBC-ja zapisal v sodbi.

Biery, ki ga je imenoval nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, je ob tem opozoril, da bi morale deportacije prek ameriškega imigracijskega sistema potekati na bolj urejen in human način, kot je trenutni.

"Opazovanje človeškega vedenja potrjuje, da nekatere med nami žene perfidno poželenje po nebrzdani moči, krutost pri tem prizadevanju pa ne pozna meja in ni nima elementov humanosti," je še zapisal.

Liam Conejo Ramos
Liam Conejo Ramos
FOTO: AP

Marc Prokosch, odvetnik, ki zastopa družino, je povedal, da sta fant in njegov oče v ZDA prišla leta 2024 iz Ekvadorja in zaprosila za azil, prav tako sta upoštevala ustrezne imigracijske protokole. Predložil je tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da je družina v ZDA prispela prek uradnega mejnega prehoda. "Družina je ravnala v skladu s pravili. V ZDA niso prišli nezakonito, niso kriminalci," je poudaril in dodal, da zoper očeta in sina ni bila izdana tudi nobena odredba o deportaciji. 

BBC se je za komentar obrnil na Ministrstvo za domovinsko varnost, a ga še ni prejel.

deček Minneapolis liam izpustitev priporni center

'V Rusiji ni množične podpore vojni, to je iluzija'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
01. 02. 2026 08.54
Levičarsko krivosodje. Pomagajo ljudem, ki so kršili vse zakone in v državo vdrli ilegalno. Pri nas je žal isto. Migrant je bolj zaščiten od človeka.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
01. 02. 2026 08.54
Zdaj mu bo lahko prišla Melani prebrati pravljico!Zato, kar mu je vsega slabega storil njen možek!
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
01. 02. 2026 08.53
Doro, da imajo v ZDA še pametne sodnike!
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
01. 02. 2026 08.44
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa pri zagotavljanju 5 letnih otrok v zapore.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?
Kaj je prisililo Angelino Jolie, da zapušča ZDA?
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
cekin
Portal
Delodajalci že pripravljajo odločbe
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506