Sodnik odredil izpustitev petletnega Liama iz pripora

Pridržanje petletnega Liama Coneja Ramosa, dečka z modro kapico z ušesi zajčka in nahrbtnikom Spider-Mana, je sprožilo nacionalno ogorčenje, potem ko so ga odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga namestili v v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu. Pridržan je bil tudi otrokov oče Adrian Alexander Conejo Arias.

Ameriške imigracijske in carinske službe ICE, ki so zakuhale škandal, se zagovarjajo, da njihova tarča ni bil otrok, temveč njegov oče, "ilegalni tujec", ki je "zapustil" svojega sina, ko so se mu približali. V preteklem tednu so ameriški mediji poročali, da se je zdravstveno stanje petletnika v pridržanju poslabšalo. Kot je poročal Huffpost, ima vročino, prebavne težave in noče jesti, njegova mati pa je zaradi razmer v centru povsem obupana. Poudarila je, da je hrana slabe kakovosti, zaradi česar otrok bruha in se pritožuje zaradi bolečin v želodcu.

Na prostost najkasneje do torka

V soboto je nato okrožni sodnik Fred Biery ugodil zahtevi odvetnika družine in pristojnim odredil, naj očeta in sina izpustijo do 3. februarja. V svojo sodbo je vključil tudi fotografijo dečka v njegovi pleteni modri kapi. "Primer izvira iz slabo zasnovanega in nesposobno izvedenega vladnega prizadevanja za dnevne kvote deportacije, očitno tudi, če to zahteva travmatizacijo otrok," je po poročanju BBC-ja zapisal v sodbi. Biery, ki ga je imenoval nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, je ob tem opozoril, da bi morale deportacije prek ameriškega imigracijskega sistema potekati na bolj urejen in human način, kot je trenutni. "Opazovanje človeškega vedenja potrjuje, da nekatere med nami žene perfidno poželenje po nebrzdani moči, krutost pri tem prizadevanju pa ne pozna meja in ni nima elementov humanosti," je še zapisal.

Liam Conejo Ramos FOTO: AP