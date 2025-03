Zvezni sodnik: Ukinitev agencije Usaid verjetno krši ustavo

Trumpova administracija mora vsem zaposlenim v ameriški agenciji za mednarodni razvoj (Usaid) vrniti dostop do elektronske pošte in računalnikov, tudi tistim, ki so na prisilnem dopustu, je ukazal zvezni sodnik iz Marylanda Theodore Chuang. Ukaz je izdal potem, ko je pritrdil odvetnikom zaposlenih in pogodbenih delavcev Usaida, ki tožijo Elona Muska oziroma njegovo ministrstvo za vladno učinkovitost (Doge), poroča AP.

Tožniki Musku očitajo, sodnik pa jim pritrjuje, da Trumpov svetovalec uživa moč, ki jo ameriška ustava dovoljuje le tistim, ki so izvoljeni na volitvah, ali jih potrjuje Senat.