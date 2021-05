Zvezni sodnik v Teksasu zavrnil poskus stečaja orožarskega lobija NRA

NRA, ki v ZDA odločno zagovarja orožje, je lani prijavila med 100 in 500 milijoni dolarjev premoženja ter med 100 in 500 milijoni dolarjev terjatev.

Hale je 11 dni poslušal argumente NRA in države New York, pri čemer je prvi mož NRA Wayne LaPierre celo priznal, da je odločitev o razglasitvi stečaja sprejel sam, brez posvetovanja z nadzornim odborom ali drugimi vodilnimi predstavniki organizacije. Stečaj je razglasil v Teksasu. LaPierre je izrazil razočaranje nad odločitvijo sodnika in napovedal nadaljevanje boja za pravico Američanov do orožja.

Sodnikova odločitev pomeni, da se NRA ne sme preseliti v Teksas in mora ostati v New Yorku in se tam soočati s tožbo pravosodnega ministrstva države. Ministrica Letitia Jamesje namreč lani vložila tožbo proti NRA zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti. NRA trdi, da gre za politično tožbo, katere namen je uničiti "borca za svobodo". Jamesova pa navaja, da želi NRA zapreti zaradi korupcije in kršenja zakonov.