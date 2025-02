Zvezni sodnik blokiral odpuščanje zaposlenih pri Usaidu

Trumpova vlada je nameravala odpustiti vseh 2200 v ZDA zaposlenih uslužbencev Usaida in skoraj vse zaposlene v tujini v naslednjih 30 dneh. Ohraniti je nameravala le 300 ljudi. Agencija ima zaposlenih okrog 10.000 ljudi doma in po svetu in zagotavlja pomoč revnim po svetu.

Zamrznitev dela agencije že ogroža življenja po svetu. Po poročanju televizije MSNBC so med drugim na hitro ustavili programi testiranja zdravil, sodelujoči bolniki pa nimajo dostopa do zdravstvene pomoči.

"Priča smo najhujši zunanjepolitični neumnosti v zgodovini ZDA. Prihodnje generacije se bodo čudile, da kitajski ukrepi niso zmanjšali ameriškega ugleda in varnosti, ampak je to storil ameriški predsednik z milijarderjem, ki najprej strelja in šele potem meri," je v New York Timesu zapisala nekdanja vodja Usaida in veleposlanica pri ZN Samantha Power.