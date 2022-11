Zvezno državo Oregon bo vodila guvernerka slovenskih korenin

Annise Parker , nekdanja županja Houstona in predsednica sklada LGBTQ Victory Fund, ki podpira politične kandidate LGBTQ, je v izjavi dejala, da je zmaga Kotekove pomemben trenutek. "Ob napadih proti LGBTQ, ki so zajeli državo, bo njena izvolitev zagotovo navdihnila tudi številne druge predstavnike LGBTQ, da se potegujejo za položaj," je dejala Parkerjeva.

Tina Kotek je v bitki za guvernersko mesto premagala republikanko Christine Drazan . Kotekova ima sicer slovenske korenine, saj je njena mati Florence Matič hčerka slovenskih staršev, oče Jerry Albert Kotek pa je češkega rodu. Kotek se je rodila 30. septembra 1966 v Yorku v Pensilvaniji. Je tudi druga oseba, ki je bila odkrita glede svoje lezbične usmerjenosti in je prevzela položaj guvernerke ameriške zvezne države.

Čeprav imajo demokrati v Oregonu sicer veliko podporo, je bila letošnja bitka za guvernersko mesto težka

V sredo ob 11. uri je Kotekova imela 30.000 več glasov kot Drazanova, je pokazala uradna volilna statistika. Čeprav vsi glasovi še niso prešteti, pa ne bodo zadostovali za zmanjšanje velike razlike.

Demokrati imajo sicer v Oregonu veliko podporo, vendar je bila letošnja bitka za guvernersko mesto težka, saj se zaradi problemov, kot so brezdomstvo, kriminal in nezadostno izvrševanje vladnih programov in storitev, soočajo z nezadovoljstvom volivcev.

V kampanji je Kotekova sicer dejala, da bo uresničila pobude, ki so jih demokrati sprejeli v zakonodajnem telesu, ki jih država še ni uresničila, kot je med drugim tudi državni program bolniškega dopusta.