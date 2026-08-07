Zvezno prizivno sodišče blokiralo gradnjo Trumpove plesne dvorane

Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt, vendar je v pričakovanju pritožbe svojo sodbo zadržalo za dva tedna.

Prizivno sodišče v Washingtonu je potrdilo odločitev zveznega sodnika Richarda Leona, ki je 16. aprila vladi prepovedal nadzemna dela na okrog 400 milijonov dolarjev vrednem projektu, potem ko je dal Trump povsem porušiti celotno vzhodno krilo Bele hiše, poroča televizija ABC.

"Nemudoma se bomo pritožili na vrhovno sodišče," je Trump kmalu po objavi odločitve sodišča sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Po njegovih besedah gre za grozljivo, politično motivirano in nezakonito sodno odločitev, ki je v nasprotju z interesi nacionalne varnosti ZDA.

"O tem, ali naj se zgradi velika plesna dvorana, mora odločiti kongres, ne pa izvršna oblast po lastni presoji," je sklenilo prizivno sodišče in pojasnilo, da odločitev nima nobene zveze s tem, ali je predlagana plesna dvorana z vidika javne politike zaželena ali ne.

Sodnik Leon je aprila vladi prepovedal nadzemna gradbena dela na projektu, dovolil pa je nadaljevanje podzemnih del za bunker in druge objekte, namenjene nacionalni varnosti.

Trump je Leonovo odločitev na družbenih omrežjih ostro kritiziral in ga označil za "sovražnika Trumpa", ki bi naj na vse načine spodkopaval nacionalno varnost in poskušal zavleči ali preprečiti gradnjo njegovega velikega darila Ameriki. Za darilo bi naj nazadnje le plačali davkoplačevalci, čeprav je predsednik obljubljal, da bo poskrbel za financiranje sam.

Organizacija National Trust for Historic Preservation je tožbo vložila decembra lani, teden dni po tem, ko je Bela hiša končala rušenje vzhodnega krila, da bi naredila prostor za plesno dvorano. Ta bo po besedah Trumpa sprejela 999 ljudi.

Odvetniki organizacije za varovanje kulturne dediščine trdijo, da odsotnost plesne dvorane v Beli hiši ne predstavlja izrednih razmer na področju nacionalne varnosti.