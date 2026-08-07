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Zvezno prizivno sodišče blokiralo gradnjo Trumpove plesne dvorane

Ljubljana, 07. 08. 2026 20.46 pred dvema dnevoma 2 min branja 15

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe.

Prizivno sodišče v Washingtonu je potrdilo odločitev zveznega sodnika Richarda Leona, ki je 16. aprila vladi prepovedal nadzemna dela na okrog 400 milijonov dolarjev vrednem projektu, potem ko je dal Trump povsem porušiti celotno vzhodno krilo Bele hiše, poroča televizija ABC.

Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt, vendar je v pričakovanju pritožbe svojo sodbo zadržalo za dva tedna.

Gradnja plesne dvorane ob Beli hiši
Gradnja plesne dvorane ob Beli hiši
FOTO: AP

"Nemudoma se bomo pritožili na vrhovno sodišče," je Trump kmalu po objavi odločitve sodišča sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Po njegovih besedah gre za grozljivo, politično motivirano in nezakonito sodno odločitev, ki je v nasprotju z interesi nacionalne varnosti ZDA.

"O tem, ali naj se zgradi velika plesna dvorana, mora odločiti kongres, ne pa izvršna oblast po lastni presoji," je sklenilo prizivno sodišče in pojasnilo, da odločitev nima nobene zveze s tem, ali je predlagana plesna dvorana z vidika javne politike zaželena ali ne.

Sodnik Leon je aprila vladi prepovedal nadzemna gradbena dela na projektu, dovolil pa je nadaljevanje podzemnih del za bunker in druge objekte, namenjene nacionalni varnosti.

Trump je Leonovo odločitev na družbenih omrežjih ostro kritiziral in ga označil za "sovražnika Trumpa", ki bi naj na vse načine spodkopaval nacionalno varnost in poskušal zavleči ali preprečiti gradnjo njegovega velikega darila Ameriki. Za darilo bi naj nazadnje le plačali davkoplačevalci, čeprav je predsednik obljubljal, da bo poskrbel za financiranje sam.

Organizacija National Trust for Historic Preservation je tožbo vložila decembra lani, teden dni po tem, ko je Bela hiša končala rušenje vzhodnega krila, da bi naredila prostor za plesno dvorano. Ta bo po besedah Trumpa sprejela 999 ljudi.

Odvetniki organizacije za varovanje kulturne dediščine trdijo, da odsotnost plesne dvorane v Beli hiši ne predstavlja izrednih razmer na področju nacionalne varnosti.

bela hiša plesna dvorana
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KOMENTARJI15

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SLObunkeljn
08. 08. 2026 12.50
A Ameriški zakoni res nimajo varovalk, da bi ustavili in odstavili tega klovna?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
08. 08. 2026 11.14
Naj si raje kupi prenosni fotel za dremanje.
Odgovori
+2
2 0
sukar 1
08. 08. 2026 10.43
plesna dvorana, nacilnalna varnost,.....hahhaaaaa, ta oranža pa zna zabavat...pa ne bi delal s svojim denarjem, ampak....tko je to, s tujim k..... po grmovju je fajn
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+1
1 0
Petur
08. 08. 2026 10.05
dolgo traja da se ga ne rešijo..Amerika tone...njičza to,vse blagostanje,vendar ne vseh so nekje skozi zgodovino nakradli..
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+3
3 0
Puško v koruzo
08. 08. 2026 09.24
Česarkoli se loti Trump to propade. Kogarkoli Trump podpre, ta propade. Ta človek je uničevalec.
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+7
7 0
Dr Dre
08. 08. 2026 08.47
Ce Trumpa NE BI Bilo, bi ga 🇮🇱 moral izrezati iz lesa, z njim so zadeli v center💪. Ker ni večjega Zmagovalca od njega, v 🇺🇲 ga vsi ljubijo, merjena podpora je nekaj čez 30%, kot v prvi Demokratični TIRANIJI 💪💪💪
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+3
3 0
M_teoretik
08. 08. 2026 08.36
Tako škodljivega predsednika, tako za ZDA kot cel planet, svet še ni vidu!?
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+8
8 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.31
Stari spokaj čimprej 🤣🤣
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+6
6 0
franc1972slo
08. 08. 2026 08.16
Trump bo rešil korupcijo, obrnil hrbet Izraelu, bliskovito rešil svetovne vojne in ne odpiral novih. Tako so nas prepričevali. Zdaj pa so tiho, mali naivci.
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+6
7 1
Dr Dre
08. 08. 2026 08.50
Katero vojno je že oblhubljal, da bo končal v 24 urah, a se kdo spomni..
Odgovori
+3
3 0
ReAnDa
07. 08. 2026 21.55
Črnograditelj. Ha ha ha.
Odgovori
+8
8 0
vlahov
07. 08. 2026 21.45
Bravo Trump .
Odgovori
-9
0 9
borjac
07. 08. 2026 21.11
Za Trumpom bo ostala razsuta podrtija Bele hiše , Trump uničuje svetovni mir , Trump podpira pobijanje civilistov v Gazi , Trump razsuva premoženje ZDA , on ne gradi on RUŠI VSE KAR JE DOBREGA V SVETU IN ZDA.
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+21
21 0
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