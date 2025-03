Zvijače iz zapora: Bo Trump pomilostil strmoglavljenega 'kripto kralja'?

Sam Bankman-Fried je bil leta 2023 obsojen na 25 let zapora zaradi goljufij z elektronskimi sredstvi in vrednostnimi papirji ter pranja denarja pri propadu njegove kripto borze FTX. Po navedbah ministrstva za pravosodje si je protipravno prisvojil milijarde dolarjev sredstev strank, deponiranih pri FTX, vlagatelje FTX ogoljufal za več kot 1,7 milijarde evrov in posojilodajalce svojega sklada za trgovanje s kriptovalutami Alameda za več kot 1,3 milijarde evrov.

A padli kripto kralj ima očitno tudi iz zapora načrt za vrnitev. Za svoj 33. rojstni dan je izsilil intervju iz zaporniške celice, poroča New York Times. Ker ni dobil dovoljenja, je celo pristal v samici. V njem je nastopil kot republikanec in močno kritiziral Trumpovega predhodnika Joeja Bidna . Intervju je potekal v obliki videoklica v sobi centra za pridržanje. Zdelo se je, da se je Bankman-Fried v intervjuju skušal prikupiti republikanski stranki in Trumpu, ko je Tuckeru Carlsonu povedal, da je pred leti začel obračati hrbet demokratom in razvil boljši odnos z republikanci, poroča Independent.

'Nisem kriminalec'

"Mislim, da nisem kriminalec," je povedal v intervjuju. On in njegova družina naj bi si že dlje časa prizadevali doseči pomilostitev od Trumpa. Bankman-Friedova starša, Joe Bankman in Barbara Fried, oba profesorja prava na univerzi Stanford, ki sta aktivna v demokratski stranki, se glede tega namreč posvetujeta s Koryjem Langhoferjem, odvetnikom iz Arizone, ki je delal za Trumpovo predsedniško kampanjo 2016 in 2020, poroča The Times.

Bankman-Fried je v intervjuju očitno napadel nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, kar je, kot ocenjujejo mediji v ZDA, očiten poskus dobrikanja Trumpu. "Leta 2020 sem bil levosredinski in sem podprl Bidnovo kampanjo. Bil sem optimističen, da bo levosredinski predsednik. Vendar sem bil res zelo šokiran nad tem, kar sem tam videl ... in ne v dobro smer," je dejal. Bankman-Fried je trdil, da je postopoma razvil boljši odnos z republikanci, in takrat poudaril svoje globoke žepe. "Do konca leta 2022 sem republikancem dajal toliko kot demokratom," je še navrgel.