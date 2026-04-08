'Zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno'

ZDA in Iran so se danes dogovorili o dvotedenski prekinitvi ognja in vnovičnem odprtju Hormuške ožine, skozi katero potuje petina vse svetovne nafte, a to še ne pomeni takojšnje vzpostavitve pretoka črnega zlata, je v Singapurju opozoril Willie Walsh.

Po njegovih besedah so namreč zelo verjetne motnje v zmogljivosti rafinerij na Bližnjem vzhodu, kar bo podaljšalo težave pri dobavi nafte. "Mislim, da se vsi niso povsem zavedali, kako skoncentrirane so zmogljivosti v določenih delih sveta," je dodal.

Koliko časa bo potrebnega za vnovično zagotovitev primernih zalog letalskega goriva, je tako težko reči. "Glede na motnje na rafinerijah na Bližnjem vzhodu bo trajalo še nekaj mesecev, da se vnovič zagotovi ustrezno oskrbo," je ocenil Walsh.