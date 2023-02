Zvišanje izdatkov za obrambo v luči ruske agresije: 'Varnost je osnova'

"Vse več držav za obrambo namenja vsaj dva odstotka BDP, leto 2022 pa je bilo osmo zaporedno leto, ko so evropske zaveznice povečale svoje obrambne izdatke. Pričakujem, da se bo ta trend nadaljeval tudi v letošnjem letu," je dejal Jens Stoltenberg.

Spomnil je na grožnje, ki jih predstavljata Rusija in Kitajska, in ocenil, da bi dva odstotka BDP morala postati spodnja in ne zgornja meja izdatkov za obrambo. "Zato so zaveznice danes razpravljale o tem, kako nadgraditi zavezo o naložbah v obrambo in o prihodnjih zavezah po letu 2024. Članice Nata bodo o tem odločale tudi na naslednjem vrhu zavezništva v Vilni," je še dodal.