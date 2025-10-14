Svetli način
Tujina

Zvišanja upokojitvene starosti v Franciji še ne bo

Pariz, 14. 10. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 26 minutami

STA , N.L.
Francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal začasno ustavitev sporne pokojninske reforme predsednika Emmanuela Macrona. Kot je dejal v parlamentu, bodo reformo, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti na 64 let, odložili do predsedniških volitev, ki naj bi potekale leta 2027.

Lecornu, ki je pod pritiskom tako skrajno levega kot skrajno desnega bloka, je v govoru v parlamentu dejal, da bo podprl začasno ustavitev pokojninske reforme "do predsedniških volitev" leta 2027, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ključni korak za obstoj njegove vlade in premostitev političnega zastoja v državi.

"Od zdaj do januarja 2028 ne bo prišlo do zvišanja upokojitvene starosti," je zatrdil.

Začasna ustavitev nepriljubljene reforme bo leta 2026 stala 400 milijonov evrov in 1,8 milijarde evrov leta 2027, je pojasnil novoimenovani premier. Opozoril je, da jo bo treba "izravnati z varčevanjem", saj ne more priti na račun povečanega primanjkljaja.

Protesti proti pokojninski reformi v Franciji maja 2023.
Protesti proti pokojninski reformi v Franciji maja 2023. FOTO: AP

Reformo sprejeli že pred dvema letoma

Namen reforme, ki je bila leta 2023 sprejeta kljub velikemu nasprotovanju in je sprožila večmesečne proteste v Franciji, je bil zvišati upokojitveno starost z 62 na 64 let.

Začasno ustavitev reforme so zahtevali socialisti, katerih glasovi so po poročanju AFP ključni za preprečitev padca vlade in s tem verjetnih novih predčasnih volitev.

Lecornu, ki ga ta teden čakata dve glasovanji o nezaupnici v parlamentu, je danes nagovoril poslance v poskusu, da bi dosegel sprejetje okrnjenega proračuna za leto 2026.

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu FOTO: AP

Njegov predhodnik na položaju Francois Bayrou je bil zaradi predlaganega varčevalno naravnanega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo, po izglasovani nezaupnici ob položaj.

Lecornu, ki je prejšnji mesec postal premier, je minuli ponedeljek odstopil po kritikah zaradi sestave nove vlade. Predsednik Macron je njegov odstop sprejel, po pogajanjih pa ga je v petek vnovič imenoval na mesto predsednika vlade.

Lecornujeva prva naloga bo spraviti pod streho proračun. Na današnji prvi seji nove vlade so odobrili predlog proračuna za prihodnje leto, ki ga je treba sprejeti do 31. decembra. Predvideva zmanjšanje proračunskega primanjkljaja s pričakovanih 5,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) letos na manj kot pet odstotkov prihodnje leto.

Francija pokojninska reforma upokojitvena starost Sébastien Lecornu Macronova vlada
25 let zapora za krvnike potnikov z vlaka Beograd–Bar

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
samastur
14. 10. 2025 18.01
Pri nas ni nihče preveč protestiral, pa bodo dvignili na 67 let. Se obeta neko zbiranje podpisov za referendum, ampak smo preveč apatični. Direkt iz šihta v grob, neka malenkost tistih ki res garajo jim bo pa prizaneseno še čakati na posteljo v bolnici in direkt s te postelje v grob. Še najbolje je bilo generacijam 1945-1955. boomerji.. res po vojni ni bilo, ampak dokaj brezskrbno so šli čez leta juge. Veliko jih poznam ki so šli v pokoj pri 49 ali 50 letih. S polno delovno dobo, ki pa takrat ni bila 40 let.
ODGOVORI
0 0
Artechh
14. 10. 2025 17.59
Največ razbijajo itak tisti ki ne delajo 😂😂multikulti najde vse razloge zakaj lahko pol mesta uničijo
ODGOVORI
0 0
blazter
14. 10. 2025 17.44
+1
Roboti bomo. K vragu je šel boj za delavske pravice vsepovsod.
ODGOVORI
1 0
