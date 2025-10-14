Zvišanja upokojitvene starosti v Franciji še ne bo

Francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal začasno ustavitev sporne pokojninske reforme predsednika Emmanuela Macrona. Kot je dejal v parlamentu, bodo reformo, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti na 64 let, odložili do predsedniških volitev, ki naj bi potekale leta 2027.

Lecornu, ki je pod pritiskom tako skrajno levega kot skrajno desnega bloka, je v govoru v parlamentu dejal, da bo podprl začasno ustavitev pokojninske reforme "do predsedniških volitev" leta 2027, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ključni korak za obstoj njegove vlade in premostitev političnega zastoja v državi. "Od zdaj do januarja 2028 ne bo prišlo do zvišanja upokojitvene starosti," je zatrdil. Začasna ustavitev nepriljubljene reforme bo leta 2026 stala 400 milijonov evrov in 1,8 milijarde evrov leta 2027, je pojasnil novoimenovani premier. Opozoril je, da jo bo treba "izravnati z varčevanjem", saj ne more priti na račun povečanega primanjkljaja.

Protesti proti pokojninski reformi v Franciji maja 2023. FOTO: AP

Reformo sprejeli že pred dvema letoma

Namen reforme, ki je bila leta 2023 sprejeta kljub velikemu nasprotovanju in je sprožila večmesečne proteste v Franciji, je bil zvišati upokojitveno starost z 62 na 64 let. Začasno ustavitev reforme so zahtevali socialisti, katerih glasovi so po poročanju AFP ključni za preprečitev padca vlade in s tem verjetnih novih predčasnih volitev. Lecornu, ki ga ta teden čakata dve glasovanji o nezaupnici v parlamentu, je danes nagovoril poslance v poskusu, da bi dosegel sprejetje okrnjenega proračuna za leto 2026.

Sebastien Lecornu FOTO: AP