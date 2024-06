Zvita poteza, ki Kitajski Tajvan prinese brez vojne, ZDA pa naslika kot agresorja

Kitajska vojska bi lahko izolirala Tajvan, ohromila njegovo gospodarstvo in povzročila, da bi demokratični otok podlegel volji vladajoče komunistične partije v Pekingu. In vse to bi se lahko zgodilo, še preden bi vojska izstrelila en sam izstrelek, ocenjuje ugledni think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

So med tistimi, ki dvomijo, da še obstaja možnost, da se bo Kitajska odpovedala skušnjav, da poseže po Tajvanu. Želja po ponovnem popolnem obvladovanju Tajvana je redno na agendi pomembnih sestankov kitajske partije, odkar je Vladimir Putin prestopil rdečo črto in napadel Ukrajino - česar Kitajska ni obsodila - pa le narašča strah, da se je odprla Pandorina skrinjica, ko je "sprejemljivo" netiti vojne.

In v tem scenariju ima Kitajska po mnenju analitikov in vojaških strategov na voljo dve možnosti - "klasično invazijo" ali vojaško blokado.