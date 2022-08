Žvižgač: Twitter je tako ranljiv, da ogroža celo nacionalno varnost ZDA

"Twitter ima resne varnostne težave, ki predstavljajo grožnjo osebnim podatkom njegovih uporabnikov, delničarjem podjetja, nacionalni varnosti in demokraciji," po pričevanju žvižgača Peitra Zatka piše CNN . Zatko trdi, da je Twitter izjemno ranljiv za izkoriščanje s strani tujih vlad do mere, ki celo ogroža nacionalno varnost ZDA. Kot našteva, je povsem možno, da so trenutno na plačilnem seznamu podjetja dejavni celo tuji vohuni. Kombinacija šibkega nadzora kibernetske varnosti in slabe presoje je Twitter večkrat izpostavila številnim tveganjem tujih obveščevalnih služb, trdi Zatko, ki je bil Twitterjev vodja varnosti od novembra 2020 do letošnjega januarja, ko so ga odpustili. Seznam varnostnih groženj, na katere opozarja Zatko, je dolg, od jemanja finančnih sredstev iz nezaupljivih kitajskih virov do predlogov, da podjetje popusti zahtevam ruske cenzure in nadzora. Prepričan je, da je vodstvo Twitterja, vključno z izvršnim direktorjem Paragom Agrawalom , zavestno ogrozilo uporabnike in zaposlene Twitterja v prizadevanju za kratkoročno finančno rast.

Nekdanji vodja varnosti je tako razkril, da je zaskrbljen glede tega, kako je Twitter ravnal s podatki, in trdil, da ima preveč zaposlenih dostop do občutljivih sistemov in uporabniških podatkov. Kot pravi, ga je skrbelo, da podjetje nima pripravljenega načrta za obnovitev po morebitni večji varnostni težavi, in trdi, da Twitterju v preteklosti ni pravilno izbrisal podatkov ljudi, ki so preklicali svoje račune. O lažnih računih in računih z neželeno pošto je dejal, da so jih namerno ignorirali, in vodilne obtožil, da nimajo volje, da bi v resnici preverjali, koliko realnih uporabnikov ima Twitter. Kot poročajo ameriški mediji, je za njegove trditve sicer zelo malo trdnih dokazov.

Twitter obtožbe ostro zanika

Twitter vse Zatkove navedbe zanika, češ da so takšne obtožbe neresnične. Kot so pojasnili v podjetju, je bil ta januarja odslovljen z delovnega mesta zaradi neučinkovitega vodenja in nezadovoljivih poslovnih rezultatov. BBC poroča o tem, da je v njegovi pritožbi, ki jo je vložil julija, Zatko kritiziral tudi način, na katerega Twitter ravna z občutljivimi podatki. Zatko trdi, da podjetje o tem ni ustrezno obvestilo pristojnih regulatorjev v ZDA. Po Zatkovih besedah se je omrežje soočalo z nenavadno visoko stopnjo varnostnih incidentov, kot trdi, bi se naj v povprečju zgodil vsaj en varnostni incident na teden, ki je bil dovolj resen, da bi ga morali prijaviti regulatorjem. Kot še dodaja, je nazor nad varnostnim tveganjem, ki ga povzročajo ljudje znotraj podjetja, povsem nenadzorovano.