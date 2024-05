Žvižgač: Zaradi vseh napak, ki sem jih odkril, me je strah leteti

Nekdanji vodja kakovosti Santiago Paredes je v intervjuju za BBC in ameriško televizijo CBS spregovoril o tem, kaj se je dogajalo v podjetju Spirit AeroSystems, glavnem dobavitelju letalskih delov za Boeing, med letoma 2010 in 2022.

Približno desetletje je Paredes v Spiritovi tovarni v Kansasu opravljal končne preglede trupov boeingov 737, preden so ti zapustili tovarno. Kot pravi, je vsak dan odkril več manjših in tudi resnih napak. "Zelo redko je bilo, da nismo našli nobenih pomanjkljivosti," razlaga. Po njegovih besedah je na trupih običajno našel od 50 pa vse do 100 oz. 200 napak.

"Našel sem veliko manjkajočih pritrdilnih elementov, veliko upognjenih delov, včasih celo manjkajoče dele," dodaja.

V podjetju se, kot trdi, za njegova opozorila niso zmenili. Nanj so celo pritiskali, naj napake "spregleda" in ga obtožili, da skuša upočasniti proizvodnjo. "Želeli so le, da se izdelek pošlje naprej. Niso bili osredotočeni na posledice pošiljanja slabo narejenih delov. Osredotočeni so bili izključno na izpolnjevanje kvot, urnika, proračuna," je povedal v intervjuju.

Spirit AeroSystems in Boeing sta se znašla pod nadzorom ameriških regulatorjev, potem ko je povsem novem boeingu 737 Max družbe Alaska Airlines med letom odpadel del vrat. Po besedah preiskovalcev so na vratih manjkali štirje ključni vijaki. Zaradi incidenta je ameriška Zvezna uprava za letalstvo sprožila revizijo proizvodnih praks v obeh podjetjih. Ugotovili so številne pomanjkljivosti.