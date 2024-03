Žvižgača, ki je pričal proti Boeingu, našli mrtvega

Po prvih podatkih, ki jih je sporočila policija, je 62-letni John Barnett umrl zaradi samopoškodovanja 9. marca. Policija sicer še nadaljuje preiskavo okoliščin njegove smrti, poroča BBC.

Od leta 2010 je bil Barnett nadzornik kakovosti v tovarni v North Charlestonu, kjer izdelujejo Boeingov 787 Dreamliner, najsodobnejše potniško letalo, ki se uporablja predvsem za dolge polete. Pred petimi leti je za BBC povedal, da delavci pod pritiskom v letala na proizvodni liniji namenoma vgrajujejo dele, ki so pod standardi.

Odkril je tudi resne težave s sistemi za kisik, kar bi lahko pomenilo, da ena od štirih dihalnih mask v nujnih primerih ne bi delovala. Podjetje je leta 2017 izjavilo, da je sicer odkrilo nekaj nedelujočih sistemov, zavrnili pa so navedbe, da so kot takšni vgrajeni v letala. Dejal je tudi, da ga je kmalu po začetku dela v Južni Karolini začelo skrbeti, kaj je intenzivno prizadevanje za izdelavo novih letal pomenilo. Po njegovem mnenju je bil namreč proces sestavljanja prenagljen, varnost pa ogrožena. Podjetje je njegove obtožbe zanikalo.

Kasneje je Barnett za BBC povedal, da delavci niso sledili postopkom, namenjenim sledenju komponent skozi tovarno, zaradi česar so okvarjene komponente izginjale. Povedal je tudi, da so v nekaterih primerih dele, ki niso ustrezali standardu, vzeli iz zabojnikov za odpadke in jih dali na letala, ki so bila v gradnji, da bi preprečili zamude.

Dejal je, da je na to opozoril svoje nadrejene, vendar niso ukrepali. Tudi te trditve je Boeing zanikal. Vendar pa je revizija ameriškega regulatorja, Zvezne uprave za letalstvo (FAA), leta 2017 potrdila nekatere njegove pomisleke. Ugotovili so, da ne morejo locirati vsaj 54 neskladnih delov v tovarni, ki se štejejo za izgubljene. Boeingu so naročili, naj sprejme ukrepe in napake popravi.

Barnett je po svoji upokojitvi tožil Boeing. Družbo je obtožil, da ga je poskušala oblatiti ter da je ovirala njegovo poslovno kariero, kar so v vodstvu prav tako zanikali.

V času smrti se je Barnett v Charlestonu v Južni Karolini udeležil pravnih pogovorov v povezavi s primerom. Prejšnji teden so ga zaslišali Boeingovi odvetniki. V soboto bi moral priti na novo zaslišanje, vendar ga ni bilo. Nekdanjega zaposlenega v Boeingu so nato našli mrtvega na hotelskem parkirišču. Njegov odvetnik je za medije povedal, da gre za tragedijo.