Žvižgači nad evropsko agencijo za azil, ki jo vodi Slovenka

Prej se je imenovala Evropski azilni podporni urad (EASO), januarja letos pa se je preimenovala v EUAA. Kot je razloženo na uradni spletni strani Evropske unije, gre za decentralizirano agencijo EU-ja, ki nacionalnim organom držav članic zagotavlja operativno in tehnično podporo ter usposabljanje. Pomaga jim pri izvajanju zakonodaje EU o azilu in enotnejši uporabi azilnih postopkov in pogojev za sprejem. V različnih operacijah v državah članicah skupaj sodeluje skoraj 2000 članov osebja.

O pritožbi zaposlenih je prvi poročal Financial Times , o primeru pa so se obširno razpisali tudi malteški mediji, saj ima Agencija Evropske unije za azil (EUAA) sedež v Valletti.

Nepravilnosti, kadrovanje in drugi očitki

V anonimni pritoži ji zaposleni očitajo nepotizem, zavajajoče poročanje in napačno obravnavanje poročil o nadlegovanju. "Vzpostavila je kompleksni sistem pravnih struktur in nadzora, ki daje vtis, da vse poteka po predpisih, vendar v resnici skriva in prikriva vse nepravilnosti agencije," trdijo. Pravijo, da so bila Evropski komisiji posredovana zavajajoča poročila in napačne informacije.

Gregorijevi prav tako očitajo, da je poskrbela za hitrejše napredovanje svojih zaveznikov, kar je kršitev bruseljskih smernic. Prav tako trdijo, da je šlo za neupravičeno izplačevanje plač, agencija naj bi zaposlovala sorodnike nekaterih vodilnih menedžerjev, ki so tako "preskočili vrsto", prav tako pa ljudi, ki so bili povezani s "koruptivnimi primeri, o katerih so obširno poročali malteški mediji," povzema Malta Today.

Žvižgači sicer ne omenjajo poimensko, kdo vse naj bi bil neupravičeno zaposlen na tak način, navajajo pa imeni Marka Camillerija in Gerarda Knousa Ramireza. Proti prvemu naj bi bilo v zadnjih treh letih vloženih pet pritožb zaposlenih zaradi nadlegovanja, Gregorijeva pa naj bi ga v vseh primerih podprla. Knouse Ramirez pa je vodja internega nadzora in ga obtožujejo, da je prikrival slabo upravljanje agencije.