Žvižgačica bo o škodljivem vplivu Facebooka pričala pred poslanci

V Veliki Britaniji razpravljajo o zaostritvi pomembne zakonodaje o varnosti na spletu, v ponedeljek pa bo v parlamentu nastopila tudi žvižgačica, nekdanja Facebookova uslužbenka Frances Haugen. Poslancem in strokovnjakom, ki preučujejo zakon, bo predložila dokaze o negativnih vplivih Facebookovih aplikacij. Spregovorila bo o tem, da Facebook zaslužek postavlja pred javno dobro. Večkrat je že poudarila, da podjetje ima orodja za izboljšanje varnosti, a zaradi nižjih profitov teh ukrepov ne želi sprejeti.

Haugnova je, s tem ko je objavila več deset tisoč internih dokumentov, ki podrobno opisujejo, kako podjetje svojih uporabnikov ni zaščitilo pred škodljivimi vsebinami, v imperiju družbenih omrežij Marka Zuckerberga sprožila globoko krizo. 37-letnica bo v ponedeljek tako še osebno pričala na britanskem skupnem odboru, ki bo preučil osnutek zakona o varnosti na spletu. Gre za del zakonodaje, ki družbam družbenih omrežij nalaga dolžnost zaščite uporabnikov, v nasprotnem primeru jih čakajo tudi znatne globe, poroča The Guardian.

icon-expand Frances Haugen FOTO: AP

Pred zaslišanjem je Hugenova za Observer dejala, da Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, izvršni direktor in večinski delničar, javnosti ni bil pripravljen zaščititi pred škodo, ki jo povzroča njegovo podjetje. "Trenutno Zuckerbergu zakonsko ni treba prevzeti nikakršne odgovornosti. Vse je v njegovih rokah, hkrati pa nima nadzora nad dogajanjem in ni dokazal, da je podjetje pripravljen voditi na ravni, ki je potrebna za javno varnost," je dejala.

Predlog zakona o varnosti na spletu je bil večje pozornosti deležen prejšnji teden, po umoru konservativnega poslanca Davida Amessa. Keir Starmer, vodja laburistov, je zahteval kazenske sankcije za šefe digitalnih platform, ki ne uspejo zajeziti ekstremizma. Boris Johnson pa je obljubil "stroge kazni za tiste, ki so odgovorni za to, da so te umazane vsebine prežele internet". Vlada razmišlja tudi o možnosti uvedbe kazenskih sankcij za podjetja, ki ne sodelujejo z Ofcomom, regulatorjem komunikacij, odgovornim za izvajanje zakona. Johnson se je zavezal tudi, da bo pohitril predlog zakona.

Haugenova, ki je sicer nekdanja uslužbenka Facebooka, se je kot žvižgačica izpostavila v začetku meseca, ko je za Wall Street Journal razkrila vsebino Facebookovih internih dokumentov. "Prišlo je do navzkrižja interesov med tem, kaj je bilo dobro za javnost in tem, kaj je bilo dobro za Facebook," je že takrat dejala Haugenova in dodala, da se je Facebook vedno znova odločal za optimizacijo svojih interesov, na primer dobička. Pojasnila je, da dokumenti dokazujejo, da podjetje javnosti laže glede svojega napredka v boju proti sovraštvu, nasilju in neresničnim podatkom. "Različica Facebooka, ki obstaja danes, družbo deli in povzroča etnično nasilje po vsem svetu," je dejala. "Facebook je ugotovil, da bodo ljudje, če spremeni algoritem, bolj varni, toda na platformi bodo porabili manj časa, klikali bodo na manj oglasov, Facebook pa bo zaslužil manj," pojasnila. Med drugim naj bi se Facebook zavedal tudi, da Instagram škoduje duševnemu zdravju najstnikov in da je v Etiopiji platoforma uporabljena za spodbujanje etničnega nasilja.