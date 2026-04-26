Prvi opisi z dogodka od znotraj dodatno razkrivajo, kako porozna je bila varnost na enem najbolj izpostavljenih dogodkov v ameriški prestolnici. Novinar Gary O'Donoghue, dopisnik BBC za Severno Ameriko, ki se je večerje tudi udeležil, je opisal presenetljivo ohlapen nadzor ob vstopu. Do hotela je prišel peš, vabilo zgolj pokazal osebi, ki ga je preverila z razdalje nekaj metrov. Identifikacijskega dokumenta po njegovih besedah ni preveril nihče. Tudi ob vstopu v dvorano je bil nadzor, kot pravi, minimalen. Čeprav je detektor zazvonil, ga varnostniki niso podrobneje pregledali: "Zvonil je alarm, a nihče ni zahteval, naj izpraznim žepe." Ob tem poudarja, da je tajna služba svojo ključno nalogo sicer opravila – napadalca so ustavili, še preden bi vstopil v dvorano. A ključno vprašanje ostaja, zakaj se je varnostni obroč začel šele tik pred vhodom v dvorano, medtem ko je bil hotel poln običajnih gostov.

Podobne pomisleke kot novinarji z dogodka izpostavljajo tudi diplomati, ki dobro poznajo delovanje ameriškega varnostnega aparata. Nekdanji britanski veleposlanik v ZDA Kim Darroch je ocenil, da so na dogodku "nedvomno obstajale varnostne težave". Po njegovih besedah je bil vstop v hotel razmeroma preprost – zadostovalo je pokazati vabilo. Za dostop do same dvorane je bilo sicer treba skozi detektor kovin in pregled torb, vendar to po njegovem mnenju predstavlja le eno resno varnostno točko. Prav v tem vidi ključno ranljivost sistema, da za nekoga s "slabimi nameni" obstaja praktično ena sama ovira, ki jo mora premagati. To pa odpira širše vprašanje, ali je takšen model varovanja – osredotočen na en sam filter – v današnjem varnostnem okolju sploh še zadosten.

Najnovejši incident v Washingtonu tako ni le varnostni spodrsljaj, temveč del širšega vzorca, ki vse bolj postavlja pod vprašaj zaščito ameriškega predsednika. "Težko si predstavljam poklic, ki bi bil bolj nevaren," je Trump dejal le nekaj ur po streljanju. Kljub temu da ga varuje ena najbolj kompleksnih varnostnih struktur na svetu, se ponavljajo incidenti, ki kažejo na sistemske vrzeli. Po poskusu atentata v Pensilvaniji poleti 2024, ko ga je krogla oplazila po ušesu, in še enem napadu le 64 dni kasneje na Floridi, je tokratno streljanje znova pretreslo javnost. Po poročanju ameriških medijev je bil osumljenec oborožen s puško, pištolo in več noži. Uspelo mu je prebiti eno od kontrolnih točk nad dvorano, kjer je nato prišlo do izmenjave ognja z varnostnimi silami.

Tiskovna konferenca po streljanju na večerji z dopisniki FOTO: Profimedia

Trump je kasneje ocenil, da hotel "ni posebej varna zgradba". Ob tem je pohvalil odziv tajne službe, ki je njega in podpredsednika pravočasno umaknila z odra. Strokovnjaki za varnost ob tem opozarjajo na dvojno realnost: na eni strani je sistem deloval – napadalec ni dosegel cilja. Na drugi strani pa dejstvo, da je sploh prišel tako blizu, odpira vprašanje zasnove varovanja. Nekateri že napovedujejo zaostritev ukrepov, predvsem širitev varnostnega perimetra. Incident se umešča tudi v širši kontekst naraščajočega političnega nasilja v ZDA. Število groženj politikom narašča, napadi na javne osebnosti pa postajajo vse pogostejši - tragični vrhunec pa je bil v zadnjih letih nedvomno umor Charlieja Kirka.