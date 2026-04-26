Tujina

'Zvonil je alarm, a nihče ni zahteval, naj izpraznim žepe'

Washington, 26. 04. 2026 15.30 pred 1 uro 4 min branja 15

Avtor:
N.Š.
Streljanje na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Streljanje na večerji dopisnikov Bele hiše v hotelu v Washingtonu ni bilo le še en varnostni incident, temveč trenutek, ki je razgalil bistveno dilemo: kako dobra je v resnici zaščita ameriškega predsednika Donalda Trumpa, menijo analitiki. Dogodek, ki bi moral potekati pod najvišjo stopnjo nadzora, je odprl vrsto neprijetnih vprašanj. Ne toliko o odzivu v zadnjem trenutku, saj so varnostne službe napadalca učinkovito ustavile, temveč o vseh korakih, ki so pripeljali do situacije, ko je bil napad sploh mogoč.

Prvi opisi z dogodka od znotraj dodatno razkrivajo, kako porozna je bila varnost na enem najbolj izpostavljenih dogodkov v ameriški prestolnici.

Novinar Gary O'Donoghue, dopisnik BBC za Severno Ameriko, ki se je večerje tudi udeležil, je opisal presenetljivo ohlapen nadzor ob vstopu. Do hotela je prišel peš, vabilo zgolj pokazal osebi, ki ga je preverila z razdalje nekaj metrov. Identifikacijskega dokumenta po njegovih besedah ni preveril nihče.

Tudi ob vstopu v dvorano je bil nadzor, kot pravi, minimalen. Čeprav je detektor zazvonil, ga varnostniki niso podrobneje pregledali: "Zvonil je alarm, a nihče ni zahteval, naj izpraznim žepe."

Ob tem poudarja, da je tajna služba svojo ključno nalogo sicer opravila – napadalca so ustavili, še preden bi vstopil v dvorano. A ključno vprašanje ostaja, zakaj se je varnostni obroč začel šele tik pred vhodom v dvorano, medtem ko je bil hotel poln običajnih gostov.

Podobne pomisleke kot novinarji z dogodka izpostavljajo tudi diplomati, ki dobro poznajo delovanje ameriškega varnostnega aparata.

Nekdanji britanski veleposlanik v ZDA Kim Darroch je ocenil, da so na dogodku "nedvomno obstajale varnostne težave". Po njegovih besedah je bil vstop v hotel razmeroma preprost – zadostovalo je pokazati vabilo.

Za dostop do same dvorane je bilo sicer treba skozi detektor kovin in pregled torb, vendar to po njegovem mnenju predstavlja le eno resno varnostno točko. 

Prav v tem vidi ključno ranljivost sistema, da za nekoga s "slabimi nameni" obstaja praktično ena sama ovira, ki jo mora premagati. To pa odpira širše vprašanje, ali je takšen model varovanja – osredotočen na en sam filter – v današnjem varnostnem okolju sploh še zadosten.

Najnovejši incident v Washingtonu tako ni le varnostni spodrsljaj, temveč del širšega vzorca, ki vse bolj postavlja pod vprašaj zaščito ameriškega predsednika.

"Težko si predstavljam poklic, ki bi bil bolj nevaren," je Trump dejal le nekaj ur po streljanju. Kljub temu da ga varuje ena najbolj kompleksnih varnostnih struktur na svetu, se ponavljajo incidenti, ki kažejo na sistemske vrzeli.

Po poskusu atentata v Pensilvaniji poleti 2024, ko ga je krogla oplazila po ušesu, in še enem napadu le 64 dni kasneje na Floridi, je tokratno streljanje znova pretreslo javnost. 

Po poročanju ameriških medijev je bil osumljenec oborožen s puško, pištolo in več noži. Uspelo mu je prebiti eno od kontrolnih točk nad dvorano, kjer je nato prišlo do izmenjave ognja z varnostnimi silami.

Tiskovna konferenca po streljanju na večerji z dopisniki
Tiskovna konferenca po streljanju na večerji z dopisniki
FOTO: Profimedia

Trump je kasneje ocenil, da hotel "ni posebej varna zgradba". Ob tem je pohvalil odziv tajne službe, ki je njega in podpredsednika pravočasno umaknila z odra.

Strokovnjaki za varnost ob tem opozarjajo na dvojno realnost: na eni strani je sistem deloval – napadalec ni dosegel cilja. Na drugi strani pa dejstvo, da je sploh prišel tako blizu, odpira vprašanje zasnove varovanja. Nekateri že napovedujejo zaostritev ukrepov, predvsem širitev varnostnega perimetra.

Incident se umešča tudi v širši kontekst naraščajočega političnega nasilja v ZDA. Število groženj politikom narašča, napadi na javne osebnosti pa postajajo vse pogostejši - tragični vrhunec pa je bil v zadnjih letih nedvomno umor Charlieja Kirka.

Trump se je sicer odzval v svojem slogu in obrnil vodo na svoj mlin. Po njegovem prepričanju se incident sploh ne bi mogel zgoditi, če bi večerja potekala v novi, visoko varovani dvorani, ki jo gradijo znotraj kompleksa Bele hiše. "To, kar se je zgodilo sinoči, je točno razlog, zakaj vojska in vsak predsednik zadnjih 150 let zahtevajo gradnjo velike, varne in zaščitene dvorane na območju Bele hiše," je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Kot poudarja, naj bi bila nova dvorana zasnovana z najvišjo stopnjo varnostnih standardov – brez nadstropij nad prostorom, brez možnosti dostopa nepooblaščenih oseb in znotraj enega najbolj varovanih kompleksov na svetu. Po njegovih besedah projekt poteka po načrtih in celo pred časovnico.

Trump tako rešitev vidi predvsem v premiku dogodkov iz odprtih, javnih ali poljavnih prostorov, kot so hoteli, v strogo nadzorovano okolje Bele hiše.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

brusilec
26. 04. 2026 17.19
se pravi je Trumpln tole zrežiral, da dobi svojo dvorano?? :D mentalni kripl pa po drugi strani sprejme darilo šejkkv, letalo polno varnostnih lukenj :D burleska
Sl0venc
26. 04. 2026 16.37
No, dosti je tega. Lahko najdete kaj drugega za vrh naslovnice?
boy36
26. 04. 2026 16.33
A mi lahko en razloži kdo je ta pislovnež Trump?
4krogci
26. 04. 2026 16.23
Ta napad je ravno tolk resnicn oz. nezaigran kot napad na Grimsa pred DZ!
boy36
26. 04. 2026 16.35
Zdaj je blo zaigrano a po 1.maju ne bo!
jugatneme
26. 04. 2026 16.07
Res čudno, da je dotičnemu učitelju sploh uspelo priti do tega prizorišča, gotovo pomanjkljivost varnostnih organov (podkupnina ali poln kufer krampa še komu), sicer pa škoda da ni naredil še korak več. Naslednji.... Ponavljam, Kramp v Beli hiši nebo vstopil v Novo leto....
Prelepa Soča
26. 04. 2026 16.20
jugatheme.... ponavljam.... kdo pa ti sploh si, tebe naj bi kdo upošteval al' kaj si domišljaš?... ponavljam 🤪
jugatneme
26. 04. 2026 16.28
Soča je že lepa, ponavljam je lepa, zato ne skočit noter, ki bo umazana 🤪 Moja napoved ni vaša domišljija....
jugatneme
26. 04. 2026 16.32
Drugače pa, kje vas čevelj žulji??
proofreader
26. 04. 2026 16.04
Spomnimo, da so naši levičarji tudi Janši grozili, vendar je Hojs obranil njega in nas.
Greznica
26. 04. 2026 16.28
Daj napiši kaj točno konkretno so grozili Ivanu kot osebi? Konkretno! ...
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
