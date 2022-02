O zvonjenu v vasici pri Trstu odločilo sodišče, župnik: To je žaljivo

Poročali smo, da so oblasti v Dolini pri Trstu, kjer prebiva slovenska manjšina, zaplenile zvonove v cerkvi sv. Urha. Vzrok za to je bila prijava zaradi preglasnega in premočnega nočnega zvonjenja, kar je bila tudi vsebina peticije pred nekaj leti. A zvonjenje cerkvenih zvonov naj bi bilo le vrh ledene gore nesoglasij med vaščani.

Po sodni odredbi je odslej sicer dovoljeno zvoniti ob 8., 12. in 20. uri ter pred sveto mašo, in to vsakič in izključno le eno minuto. Bitje ure pa je omejeno samo na polne ure od 7. do 21. ure. Omejitve, ki jih določa sodna odredba, je po besedah inženirja Tomaža Klopčiča , ki zvonove upravlja od leta 2004, nemogoče spoštovati, saj da tak ukrep ne upošteva inercije zvonov. "Če bi to upoštevali, bi pomenilo, da bi se zvonovi oglasili le za deset sekund, treba je namreč prišteti 20 sekund od aktivacije sistema, da zvonovi začnejo nihati ter 30 sekund, da se ti umirijo," je pojasnil.

Župnik se prav tako ne strinja z določeno uro prvega zvonenja. "Smatram, da osma ura zjutraj že čas za jutranjo mašo in ne za jutranje zvonjenje," meni. S tem se strinja tudi dolinski župan Sandy Klun, je poudaril Zalar.

Od januarja se tako v Dolini lahko izvaja le "tihe" pogrebe, tudi na obredih namreč zvonjenje ni dovoljeno. "Prepovedano je tako mrliško zvonjenje za naznanitev smrti ženske, moškega ali otroka, ki se običajno oglasi ob 12. uri in 5 minut, ter žalna melodija, ki pokojne in njihove sorodnike spremlja med žalnim sprevodom do pokopališča," je povedal Zalar, ki je prepričan, da gre za svojevrstno žalitev do pokojnikov in do njihovih svojcev, saj se kaj takšnega "v sodobni zgodovini naše cerkve še nikoli ni zgodilo".

Župnik Zalar pojasnjuje še, da je čas zvonjenja od tehnološke posodobitve zvonika, ki so jo izvedli v letu 2004, "zelo točen in omejen ter ni nikoli presegal dnevnih devet minut med delavniki ter 14 minut ob sobotah in nedeljah". Kot je dodal, je v cerkvah po pravilih, sprejetih na škofovski konferenci, dovoljeno zvoniti 15 minut na dan. Prav tako je opomnil na vaški praznik Majenca, ki ga obeležujejo v mesecu maju. Vaščani takrat postavijo mlaj in ko je ta postavljen, se iz zvonika oglasi slovesno pritrkavanje. "Na podlagi te odredbe je tudi ta slovenski običaj pritrkavanja ukinjen in ne vem, ali se domačini tega sploh zavedajo," je razočaran župnik Zalar.

Prejšnji teden se je župan Klun sestal z župnikom Zalarje. Oba sta se strinjala, da bi morali vaščani glede zvonjenja najti kompromis, ki bo ustrezal vsem, "skladno s tradicijo, kulturo, običaji in željami tega kraja".

Sporna peticija?

Zalar se je ob tem obregnil še ob peticijo, ki so jo pred vsem tem zbrali vaščani, češ da je potekala samo v italijanskem jeziku. "Če je bila to peticija vasi Dolina, bi pričakoval, da je besedilo dvojezično, torej tudi v slovenščini," je dejal. Po njegovih besedah je bilo med podpisniki najmanj 14 faranov, ki so že pokojni "in za katere so me sorodniki izrecno prosili za zvonjenje ob smrti in pri pogrebu, saj je bila to njihova želja".

"Ugotavljam tudi, da mnogi izmed podpisnikov ne stanujejo v Dolini, temveč v drugih vaseh naše občine, in v drugih občinah naše dežele, celo v Sloveniji, zato mislim, da jih naši zvonovi težko motijo," je nadalje zapisal Zalar, ki se hkrati sprašuje, če je sodna oblast preverila verodostojnost 173 podpisov te peticije.

"Kadar sodne oblasti posežejo v tradicije, kulturo in običaje krajev in naroda, je čas, da se resno zamislimo o naši prihodnosti. Danes so na udaru zvonovi, že jutri bo to lahko naš jezik, naše organizacije, naše prireditve. Dolina ima tisočletno tradicijo sožitja in prijateljstva Slovencev in Italijanov in tako naj ostane tudi v prihodnje. Vse vaščane pozivam k dogovoru, da sami odločimo o tem, kako in kdaj bodo zvonili naši ponosni zvonovi," je še zaključil župnik Zalar.