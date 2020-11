Zvrtali luknjo v sef carinskega urada in ukradli 6,5 milijona evrov

Trije za zdaj še neznani moški so 1. novembra vdrli v pisarno carinskega urada v nemškem mestu Emmerich ter izvrtali luknjo v tamkajšnji sef. V njem so našli okoli 6,5 milijona evrov, so v sredo sporočili nemški preiskovalci.

"Prve ugotovitve kažejo, da je bil rop skrbno načrtovan in izveden," so dejali policisti nemške dežele Severno Porenje-Vestfalija. Za informacije, ki bi vodile v aretacijo osumljencev, ponujajo celo 100.000 evrov nagrade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moški so v pisarni najprej odprli vrata kleti, nato pa v steno zvrtali luknjo za dostop do trezorja v sosednjem prostoru. Skoznjo so nato lahko povlekli denar, ki je bil shranjen v več tako imenovanih varnih vrečah. Priče po poročanju nemškega Bilda navajajo, da so pred 11 dnevi okoli 6. ure zjutraj slišale vrtanje. Okoli 10.45 do nato opazile tri moške, oblečene v temna oblačila in s črnimi volnenimi kapami na glavi. Ti so stavbo urada večkrat zapustili in se nato vrnili vanjo. Pred njo so imeli parkiran bel kombi z drsnimi vrati, v katerega so na sovoznikovi strani nekaj nalagali.

Pristojni še navajajo, da je priča identificirala še četrtega osumljenca, ki naj bi prav tako sodeloval pri zločinskem načrtu, nekemu drugemu očividcu pa je uspelo fotografirati enega od moških, ki naj bi pripadal skupini, a se je malo pred ostalimi z drugim vozilom odpeljal v isto smer kot moški v belem kombiju.