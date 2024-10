Kratek spomin 'pravih' Dalmatincev

Ta izraz je pristal na Hajdukovih navijaških majicah, šalih, zastavicah, obeskih za ključe. V zadnjem letu so ga oglaševali številni obrazi tako odraslih kot otrok, ko pa so majico s tem napisom oblekli fantiču s temnejšo poltjo, je završalo.

Hajdukov oglas s povezavo na spletno trgovino so nekateri uporabniki družbenih omrežij vzeli v bran, medtem ko so ga številni pospremili z objavo čustvenih simbolov jeze, zvrstili so se tudi pozivi, da je treba poslati množico pritožb na njihov elektronski naslov: "Če teh ne bo, bodo samo nadaljevali. Hajduk mora kot nacionalni simbol in vir identitete delovati izključno v skladu z vrednotami svojega naroda, brez vpletanja zunanje ideologije," je v teh dneh denimo mogoče prebrati.

"V Splitu niste našli hrvaških otrok? Hajduk, kreteni," se je razhudil eden izmed uporabnikov družbenih omrežij. "Ker je 99 odstotkov Dalmatincev videti tako, kajne Hajduk," je drug nogometnemu klubu nadalje očital še poneumljanje množic in uveljavljanje svoje agende.