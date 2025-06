Udobno zalivanje, nevidno shranjevanje!

Vsaka kapljica vode obljublja rast, omogoča živahno cvetenje in podarja sočno letino. Še posebej v večjih vrtovih pogosto naletimo na težavo, kako vodo dostaviti do žejnih rastlin, hkrati pa to opraviti hitro in udobno. Pospravljanje vrtne cevi po zalivanju je najbolj nadležno opravilo. Še posebej to velja, če je ležala na vlažni zemlji. Cev razprostrta po tleh, hitro postane ovira v katero se lahko spotaknemo.