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Osumljenec za umor 11-letnice v preteklosti že štirikrat pod lupo policije

Pariz, 05. 06. 2026 18.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Jerome B

Francija je na nogah – državo je nedavno pretresel umor 11-letne deklice. Kaplja čez rob pa je bila javna objava kazenske kartoteke glavnega osumljenca. Izkazalo se je namreč, da ga je policija v preteklosti že večkrat identificirala kot morebitnega nadlegovalca otrok. "Zakaj je bil ves ta čas na prostosti?" se zdaj sprašujejo pretreseni in besni Francozi.

11-letna Lyhanna je pred tednom dni izginila po pouku na območju departmaja Gers na jugozahodu Francije. Njeno trulo so v četrtek našli na kmetijskem zemljišču v bližini mesta Fleurance.

Francoska policija je v zvezi z dekličino smrtjo v ponedeljek priprla 41-letnega Jeroma B – očeta njene prijateljice. Dve priči sta namreč povedali, da sta Lyhanno tistega popoldneva videli v njegovem avtomobilu.

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V žalost zavito skupnost, pa je zdaj pretreslo še eno razkritje. Uradniki so namreč javno objavili podrobnosti iz 41-letnikove policijske evidence. V zadnjih letih so ga obravnavali v kar štirih ločenih primerih v zvezi z nadlegovanjem mladih deklet. Dva postopka je policija zaključila zaradi pomanjkanja dokazov, v tretjem je ostal brez službe vzdrževalca na srednji šoli, kjer se je neprimerno vedel do najstnice. Četrti primer pa je zanetil vžigalno vrvico, ki vodi do najvišjih slojev francoskega pravosodnega sistema.

Jerome B naj bi avgusta lani večkrat posilil 10-letno dekle, je povedal državni tožilec v mestu Auch. In čeprav je zdravniški pregled potrdil dekličine navedbe, preiskovalci v devetih mesecih, odkar je družina podala prijavo na policijo, 41-letnika niso niti enkrat zaslišali.

Počasnost francoskega pravosodnega sistema je neverjetna, ob tem piše BBC. V tem primeru pa so zamude 'pripomogle' k temu, da je osumljenec ves ta čas ostajal na prostosti in zagrešil še eno podobno dejanje. "Zakaj oblasti niso upoštevale nobenega od alarmov glede tega moškega?" so zgroženi Francozi. "Bolj jih je skrbelo upoštevanje in sledenje postopkom, kot pa preprečitev novega napada," dodajajo.

Politično obračunavanje

In ker je do predsedniških volitev manj kot leto dni, umor otroka zdaj izkoriščajo tudi potencialni kandidati – kot dokaz domnevne malomarnosti, nesposobnosti in premajhnega prizadevanja policije in pravosodja za pregon storilcev tako hudih kaznivih dejanj.

"Francosko ljudstvo zahteva račun," je na družbenem omrežju X zapisal predsednik skrajno desničarske stranke Nacionalni zbor Jordan Bardella. "Tej grozni tragediji bi se lahko izognili, če pravosodni sistem ne bi bil tako nedelujoč," je dodal.

"Naš pravosodni sistem je polom, treba ga je popolnoma reformirati," je dejal Bruno Retailleau iz konservativne stranke Les Republicains. "Družba, ki ni sposobna zaščititi lastnih otrok, je družba, ki se bo nekega dne obrnila proti sebi."

Odzvali so se tudi na levici. Marine Tondelier iz stranke Ecologists meni, da je vse skupaj "simbol politično-sodnega sistema, ki ni sposoben nasloviti spolnega nasilja".

Predsednik Emmanuel Macron je medtem priznal, da je "jasno", da je prišlo do pomanjkljivosti. "To je nesprejemljivo. Ne moremo pogledati Lyhannini družini v obraz in reči, da je bilo to ustrezno rešeno."

Minister za pravosodje Gerald Darmanin pa je dejal, da je dogodek pretresel. "Pošteno je, da se vprašamo, zakaj moškega, ki je bil tako očitno osumljenec, niso držali stran od mladih ... Zakaj nihče ni ukrepal, čeprav so se pritožbe zoper njega vrstile že mesece?"

Premier Sebastien Lecornu je poročilo o tem, kaj je šlo narobe, zahteval v roku 15 dni.

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