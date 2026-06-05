Osumljenec za umor 11-letnice v preteklosti že štirikrat pod lupo policije

11-letna Lyhanna je pred tednom dni izginila po pouku na območju departmaja Gers na jugozahodu Francije. Njeno trulo so v četrtek našli na kmetijskem zemljišču v bližini mesta Fleurance. Francoska policija je v zvezi z dekličino smrtjo v ponedeljek priprla 41-letnega Jeroma B – očeta njene prijateljice. Dve priči sta namreč povedali, da sta Lyhanno tistega popoldneva videli v njegovem avtomobilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V žalost zavito skupnost, pa je zdaj pretreslo še eno razkritje. Uradniki so namreč javno objavili podrobnosti iz 41-letnikove policijske evidence. V zadnjih letih so ga obravnavali v kar štirih ločenih primerih v zvezi z nadlegovanjem mladih deklet. Dva postopka je policija zaključila zaradi pomanjkanja dokazov, v tretjem je ostal brez službe vzdrževalca na srednji šoli, kjer se je neprimerno vedel do najstnice. Četrti primer pa je zanetil vžigalno vrvico, ki vodi do najvišjih slojev francoskega pravosodnega sistema. Jerome B naj bi avgusta lani večkrat posilil 10-letno dekle, je povedal državni tožilec v mestu Auch. In čeprav je zdravniški pregled potrdil dekličine navedbe, preiskovalci v devetih mesecih, odkar je družina podala prijavo na policijo, 41-letnika niso niti enkrat zaslišali. Počasnost francoskega pravosodnega sistema je neverjetna, ob tem piše BBC. V tem primeru pa so zamude 'pripomogle' k temu, da je osumljenec ves ta čas ostajal na prostosti in zagrešil še eno podobno dejanje. "Zakaj oblasti niso upoštevale nobenega od alarmov glede tega moškega?" so zgroženi Francozi. "Bolj jih je skrbelo upoštevanje in sledenje postopkom, kot pa preprečitev novega napada," dodajajo.

Politično obračunavanje